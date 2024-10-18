В Перми завершилась навигация электросудна «ЭкоходЪ 2»

Posted 18 октября, 04:29
Published 18 октября, 04:29
Modified 18 октября, 04:31
Updated 18 октября, 04:31
В Перми завершилась навигация электрокатамарана «ЭкоходЪ 2» по маршруту «Пермь I — Закамск — Пермь I». За три месяца курсирования судна состоялось 52 круговых рейса, было перевезено свыше 6,6 тыс. пассажиров.
Кроме регулярных рейсов, «ЭкоходЪ 2» выполнял и экскурсионно-прогулочные, в ходе которых принял на борт более 26 тыс. человек. Как рассказали в пресс-службе Минтуризма Прикамья, в их числе были участники масштабных культурных событий, таких как Дягилевский фестиваль и фестиваль «Причал». Электрокатамаран имеет две палубы вместительностью 130 человек и может развить скорость до 30 км/ч.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что навигация «Экохода» продлена до конца октября. Эта информация не подтвердилась. Следующие рейсы состоятся уже в 2025 году.