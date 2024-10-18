properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября, 04:29

Published 18 октября, 04:29

Modified 18 октября, 04:31

Updated 18 октября, 04:31

В Перми подвели итоги навигации электросудна «ЭкоходЪ 2»

В Перми завершилась навигация электросудна «ЭкоходЪ 2»

18 октября 2024, 04:29
Фото: Кирилл Козлов. properm.ru

В Перми подвели итоги навигации электросудна «ЭкоходЪ 2»

Сюжет
Туризм
Следующие рейсы состоятся уже в 2025 году.

В Перми завершилась навигация электрокатамарана «ЭкоходЪ 2» по маршруту «Пермь I — Закамск — Пермь I». За три месяца курсирования судна состоялось 52 круговых рейса, было перевезено свыше 6,6 тыс. пассажиров.

Кроме регулярных рейсов, «ЭкоходЪ 2» выполнял и экскурсионно-прогулочные, в ходе которых принял на борт более 26 тыс. человек. Как рассказали в пресс-службе Минтуризма Прикамья, в их числе были участники масштабных культурных событий, таких как Дягилевский фестиваль и фестиваль «Причал». Электрокатамаран имеет две палубы вместительностью 130 человек и может развить скорость до 30 км/ч.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что навигация «Экохода» продлена до конца октября. Эта информация не подтвердилась. Следующие рейсы состоятся уже в 2025 году.

Как получить кайф от поездки в Закамск
Узнать подробнее
Читайте также:
Власти просят туристов отложить путешествие в Каменный город«Серые пятна» пермского туризма
#Общество#Пермь#Туризм#Внутренний туризм#Речной транспорт#Электрокатамаран
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика