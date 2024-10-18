В понедельник в микрорайоне Левшино можно сделать прививку от гриппа без записи

Posted 18 октября, 10:26
Published 18 октября, 10:26
Modified 18 октября, 10:28
Updated 18 октября, 10:28
В Орджоникидзевском районе Перми откроется мобильный пункт вакцинации. В понедельник, 21 октября, сделать прививку без предварительной записи можно будет во дворце культуры им. А. С. Пушкина (ул. Александра Щербакова, 33, первый этаж).
Как рассказали в пресс-службе Минздрава Прикамья, мобильный пункт будет работать с 09:00 до 13:00. В нем есть вакцины от гриппа, пневмококковой инфекции и гепатита B. Сделать прививку можно сделать, если вы старше 18 лет и взяли с собой документы — паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится осмотр врача.
В начале октября Роспотребнадзор отчитывался о незначительном снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом в Пермском крае.