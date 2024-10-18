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Posted 18 октября, 10:26

Published 18 октября, 10:26

Modified 18 октября, 10:28

Updated 18 октября, 10:28

В микрорайоне Левшино 21 октября можно сделать прививку от гриппа без записи

В понедельник в микрорайоне Левшино можно сделать прививку от гриппа без записи

18 октября 2024, 10:26
Фото: Изображение Midjourney

В микрорайоне Левшино 21 октября можно сделать прививку от гриппа без записи

Сюжет
Вакцинация
С начала осени пункты вакцинации периодически открываются в разных районах города.

В Орджоникидзевском районе Перми откроется мобильный пункт вакцинации. В понедельник, 21 октября, сделать прививку без предварительной записи можно будет во дворце культуры им. А. С. Пушкина (ул. Александра Щербакова, 33, первый этаж).

Как рассказали в пресс-службе Минздрава Прикамья, мобильный пункт будет работать с 09:00 до 13:00. В нем есть вакцины от гриппа, пневмококковой инфекции и гепатита B. Сделать прививку можно сделать, если вы старше 18 лет и взяли с собой документы — паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится осмотр врача.

В начале октября Роспотребнадзор отчитывался о незначительном снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом в Пермском крае.

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#Здоровье#Общество#Пермь#Грипп#Вакцинация#Орви
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