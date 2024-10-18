В понедельник в микрорайоне Левшино можно сделать прививку от гриппа без записи

Как рассказали в пресс-службе Минздрава Прикамья, мобильный пункт будет работать с 09:00 до 13:00. В нем есть вакцины от гриппа, пневмококковой инфекции и гепатита B. Сделать прививку можно сделать, если вы старше 18 лет и взяли с собой документы — паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится осмотр врача.