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Posted 18 октября, 05:33

Published 18 октября, 05:33

Modified 18 октября, 05:35

Updated 18 октября, 05:35

В Пермском крае стоимость новогодних корпоративов в 2024 году увеличится до 15%

В Прикамье цены на новогодние корпоративы вырастут до 15%

18 октября 2024, 05:33
Фото: Изображение Midjourney

В Пермском крае стоимость новогодних корпоративов в 2024 году увеличится до 15%

Жители региона начали бронировать даты проведения новогоднего праздника еще летом.

Стоимость новогодних корпоративов в Перми в этом году увеличится до 15%. В декабре цены на создание атмосферы праздника может быть несколько выше по сравнению с обычными месяцами, сообщает РБК-Пермь со ссылкой на опрошенных экспертов event-рынка.

Обращаться к организаторам новогодних корпоративов люди начали летом, а бронировать даты с августа. «Самые первые даты уходят, это конечно же пятницы и субботы, ближе к Новому году, которые. Поэтому потом мы уже комплектуем оставшиеся дни», — рассказала изданию ведущая частных мероприятий Елена Бессонова.

Рост цен на корпоративы обусловлен подорожанием аренды банкетных залов, кейтеринга и event-организации на 10-15%. При этом средняя стоимость аренды зала составляет 70 тыс. руб. Средний чек новогоднего меню в декабре варьируется от 4 тыс. руб. на одного человека.

Помимо того, стоимость праздника составляют еще несколько пунктов: разработка концепции мероприятия, аренда технического оснащения, режиссура события, приглашение артистов и хедлайнеров, декор площадки, координация в день события и работа ведущих. Не малую роль играет также тот факт, что в этот период наблюдается острый дефицит кадров в отрасли из-за сезонного повышения спроса на проведение корпоративов.

«В организацию мероприятия такого рода входит диджей. Плюсом по оборудованию и ещё дополнительные траты, потому что всё зависит от площадки», — говорит ведущий и организатор событий Сергей Морозов.
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#Пермь#Цены#Новогодние корпоративы#Аренда залов#Event-организация
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