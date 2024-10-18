В Прикамье цены на новогодние корпоративы вырастут до 15%

Posted 18 октября, 05:33
Published 18 октября, 05:33
Modified 18 октября, 05:35
Updated 18 октября, 05:35
Стоимость новогодних корпоративов в Перми в этом году увеличится до 15%. В декабре цены на создание атмосферы праздника может быть несколько выше по сравнению с обычными месяцами, сообщает РБК-Пермь со ссылкой на опрошенных экспертов event-рынка.
Обращаться к организаторам новогодних корпоративов люди начали летом, а бронировать даты с августа. «Самые первые даты уходят, это конечно же пятницы и субботы, ближе к Новому году, которые. Поэтому потом мы уже комплектуем оставшиеся дни», — рассказала изданию ведущая частных мероприятий Елена Бессонова.
Рост цен на корпоративы обусловлен подорожанием аренды банкетных залов, кейтеринга и event-организации на 10-15%. При этом средняя стоимость аренды зала составляет 70 тыс. руб. Средний чек новогоднего меню в декабре варьируется от 4 тыс. руб. на одного человека.
Помимо того, стоимость праздника составляют еще несколько пунктов: разработка концепции мероприятия, аренда технического оснащения, режиссура события, приглашение артистов и хедлайнеров, декор площадки, координация в день события и работа ведущих. Не малую роль играет также тот факт, что в этот период наблюдается острый дефицит кадров в отрасли из-за сезонного повышения спроса на проведение корпоративов.
«В организацию мероприятия такого рода входит диджей. Плюсом по оборудованию и ещё дополнительные траты, потому что всё зависит от площадки», — говорит ведущий и организатор событий Сергей Морозов.