В Прикамье цены на новогодние корпоративы вырастут до 15%

Помимо того, стоимость праздника составляют еще несколько пунктов: разработка концепции мероприятия, аренда технического оснащения, режиссура события, приглашение артистов и хедлайнеров, декор площадки, координация в день события и работа ведущих. Не малую роль играет также тот факт, что в этот период наблюдается острый дефицит кадров в отрасли из-за сезонного повышения спроса на проведение корпоративов.