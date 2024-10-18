В программе конгресса «Национальное здравоохранение» содержится 8 тематических треков

Posted 18 октября, 14:14
Published 18 октября, 14:14
Modified 18 октября, 14:14
Updated 18 октября, 14:14
В этом году событие состоится 28 октября в кластере «Ломоносов» инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» и 29 октября в Большом зале Государственного Кремлевского дворца.
В программу конгресса войдут восемь тематических треков: «Формирование здоровья человека», «Доступность медицинской помощи вне зависимости от места проживания», «Единство профилактики и лечения», «Привлечение общественности к реализации государственной политики в сфере здравоохранения», «Управление здравоохранением с научной точки зрения», «Обеспечение санитарного благополучия», «Обеспечение доступным здоровым питанием каждого» и «Современная доступная медицинская продукция». Об этом информирует 56orb.ru.
В ходе пленарной сессии «Национальное здравоохранение: от Н. А. Семашко до наших дней» состоится дискуссия на тему основных векторов развития и достижений отечественной системы здравоохранения через призму заслуг выдающегося советского организатора здравоохранения Н. А. Семашко.
По словам модератора предстоящего пленарного заседания, зампредседателя Правительства РФ Татьяны Голиковой, в России здоровьесбережение стало ключевой частью политики государства, а также определяющим фактором благополучия общества и развития страны. Конгресс является универсальной площадкой для взаимообмена знаниями и наработками между крупнейшими экспертами, представителями науки и практиками в медицинской отрасли. В ходе сессии на повестку будут поставлены основные вопросы, затрагивающие области профилактики заболеваний, повышения качества медуслуг, интеграции инновационных технологий и подготовки специалистов.
Также на полях конгресса пройдет уникальная выставка «От Семашко до наших дней», гости которой пополнят свои знания о жизненном пути и профессиональной деятельности Н. А. Семашко — выдающегося организатора здравоохранения.