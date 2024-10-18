В программе конгресса «Национальное здравоохранение» содержится 8 тематических треков

По словам модератора предстоящего пленарного заседания, зампредседателя Правительства РФ Татьяны Голиковой, в России здоровьесбережение стало ключевой частью политики государства, а также определяющим фактором благополучия общества и развития страны. Конгресс является универсальной площадкой для взаимообмена знаниями и наработками между крупнейшими экспертами, представителями науки и практиками в медицинской отрасли. В ходе сессии на повестку будут поставлены основные вопросы, затрагивающие области профилактики заболеваний, повышения качества медуслуг, интеграции инновационных технологий и подготовки специалистов.