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Posted 18 октября, 09:39

Published 18 октября, 09:39

Modified 18 октября, 09:41

Updated 18 октября, 09:41

Власти Перми могут выкупить у христиан-евангелистов ДК им. Ленина

Власти Перми могут выкупить у христиан-евангелистов ДК им. Ленина

18 октября 2024, 09:39
Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru. properm.ru
Сюжет
Никогданибудь
Глава Прикамья Дмитрий Махонин заявил о возможности покупки ДК им. Ленина в собственность Перми.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил в своем Telegram-канале, что поручил главе Перми Эдуарду Соснину организовать процедуру выкупа здания ДК им. Ленина в собственность города Перми.

«Смогли достичь принципиального согласия о возвращении ДК им. Ленина. Исторически дворец культуры много десятилетий был точкой притяжения для всего Мотовилихинского района», — написал глава региона.

По заявлению губернатора, зданию требуется серьезная реконструкция: «С учетом того, что оно является объектом культурного наследия, необходимо уже сейчас приступить к подготовке документации для проведения всех этапов работ».

Тема выкупа ДК им. Ленина у христиан-евангелистов поднимается уже не первый десяток лет. Два года назад этот вопрос обсуждался городскими властями, но из-за высокой цены сделка не состоялась. Параллельно городские власти несколько лет вели спор с «Новым заветом» об оплате аренды земельного участка, на котором располагается ДК им. Ленина. Сам дворец в начале 2000х пермские евангелисты приобрели у Мотовилихинских заводов за 50 млн рублей. В 2024 году появилась неофициальная информация, что христиане просят у властей за выкуп здания дворца в десять раз больше.

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#Общество#Никогданибудь#Суд#Возле кормушки#Пермский край
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