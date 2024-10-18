Власти Перми могут выкупить у христиан-евангелистов ДК им. Ленина

Posted 18 октября, 09:39
Published 18 октября, 09:39
Modified 18 октября, 09:41
Updated 18 октября, 09:41
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил в своем Telegram-канале, что поручил главе Перми Эдуарду Соснину организовать процедуру выкупа здания ДК им. Ленина в собственность города Перми.
«Смогли достичь принципиального согласия о возвращении ДК им. Ленина. Исторически дворец культуры много десятилетий был точкой притяжения для всего Мотовилихинского района», — написал глава региона.
По заявлению губернатора, зданию требуется серьезная реконструкция: «С учетом того, что оно является объектом культурного наследия, необходимо уже сейчас приступить к подготовке документации для проведения всех этапов работ».
Тема выкупа ДК им. Ленина у христиан-евангелистов поднимается уже не первый десяток лет. Два года назад этот вопрос обсуждался городскими властями, но из-за высокой цены сделка не состоялась. Параллельно городские власти несколько лет вели спор с «Новым заветом» об оплате аренды земельного участка, на котором располагается ДК им. Ленина. Сам дворец в начале 2000х пермские евангелисты приобрели у Мотовилихинских заводов за 50 млн рублей. В 2024 году появилась неофициальная информация, что христиане просят у властей за выкуп здания дворца в десять раз больше.