Юговские сыроделы хотят уличить налоговиков в бездействии против конкурентов

Posted 18 октября, 02:00
Published 18 октября, 02:00
Modified 18 октября, 02:00
Updated 18 октября, 02:00
В сентябре 2024 года АО «Юговской комбинат молочных продуктов» (ЮКМП) вышло в арбитражные суды с семью идентичными исками в адрес налоговых служб. Речь идет о требованиях к УФНС России по Алтайскому и Краснодарскому краям, Удмуртской Республики, Республик Татарстан и Адыгея, Ростовской и Омской областей.
Во всех случаях пермские сыроделы просят суды признать незаконным бездействие Управлений ФНС России, выразившееся в отсутствии надлежащего налогового контроля в отношении производителей, в чей ассортимент производимой продукции входят продукты с замещением молочного жира от 50% до 100% от жировой фазы заменителем молочного жира. Речь идет о применении к данным видам продукции льготной ставки НДС в 10%.
В исках перечислены конкретные производители такой продукции, это ЗАО
«Сыродельный комбинат Ленинградский», ОАО «Благовещенский комбинат молочных продуктов», ЗАО «Каменский маслосыркомбинат», ООО «Арча», ООО «Высокогорский молочный завод», ООО «Бугульминский молочный комбинат», ООО «Производственное объединение „ВАМИН Татарстан“, ООО „Буинский маслодельносыродельный комбинат“, ООО „Семикаракорский сыродельный комбинат“, ООО „Ястро-Переработка“.
Большинство исков приняты судами к производству, за исключением иска к УФНС по Удмуртской Республике. В этом случае суд вернул ЮКМП иск из-за того, что, по мнению арбитража, пермские сыроделы не соблюли порядок подачи подобных исков и не обжаловали бездействие в вышестоящий налоговый орган. В Адыгее суд оставил иск без движения, поскольку не получил документы об уплате госпошлины.
Таким образом, на фоне длящегося более двух лет спора с пермскими налоговиками, ЮКМП вышло в суды других регионах, где пытается доказать, что ИФНС бездействует в подобных обстоятельствах. Спор о незаконности доначисления недоимки по НДС на сумму около миллиарда рублей между налоговой и сыроделами возник после двух выездных проверок. Тогда ИФНС №19 указала руководству Юговского комбината, что предприятие не может при продаже сырных продуктов с заменителем молочного жира применять налоговые льготы. По версии ФНС, комбинат незаконно применял ставку НДС в 10%. Налоговики считают, что, продавая сычужный продукт (он же сырный) компания должна была платить 20% НДС.
Спор о налоговой недоимке между ИФНС-19 и ЮКМП длится с 2022 года, арбитражный суд дважды выносил решение, по которому налоговая законно требует возместить по результатам проверок 1,1 млрд рублей недоимки по НДС (110 млн рублей). Сейчас ЮКМП во второй раз пытается обжаловать решение в Семнадцатом апелляционном арбитражном суде, заседание назначено на 30 октября.
Одновременно с этим было возбуждено уголовное дело о налоговой недоимке. В середине января 2024 года в СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что на стадии предварительного следствия по фактам недоимки по НДС на Юговском комбинате молочных продуктов задолженность по налогам, сборам и страховым взносам в бюджет Российской Федерации, а также пени и штрафы погашены в полном объеме. В связи этим уголовное преследование в отношении генерального директора Сергея Хазова и собственника компании Сергея Поздеева было прекращено по нереабилитирующему основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 28.1 УПК РФ.
Следствием по оперативной информации УФСБ было установлено, что в результате незаконных умышленных действий учредителя и директора ЮКМП, бюджетной системе Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму более 1 млрд 63 млн рублей.