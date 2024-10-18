Юговские сыроделы хотят уличить налоговиков в бездействии против конкурентов

Таким образом, на фоне длящегося более двух лет спора с пермскими налоговиками, ЮКМП вышло в суды других регионах, где пытается доказать, что ИФНС бездействует в подобных обстоятельствах. Спор о незаконности доначисления недоимки по НДС на сумму около миллиарда рублей между налоговой и сыроделами возник после двух выездных проверок. Тогда ИФНС №19 указала руководству Юговского комбината, что предприятие не может при продаже сырных продуктов с заменителем молочного жира применять налоговые льготы. По версии ФНС, комбинат незаконно применял ставку НДС в 10%. Налоговики считают, что, продавая сычужный продукт (он же сырный) компания должна была платить 20% НДС.