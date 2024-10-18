Зверей бюджет накормит, несмотря на ставку Центробанка

Posted 18 октября, 11:51
Published 18 октября, 11:51
Modified 18 октября, 11:53
Updated 18 октября, 11:53
В парламенте Прикамья прошли публичные слушания по законопроекту бюджета на 2025–2027 годы. Как и обычно, мероприятие было слишком зарегулировано, и большую часть времени с трибуны вещали не представители общественности и гражданские активисты (как, думается, должно быть), а представители краевого правительства. Впрочем, в выступлениях министров оказалось несколько любопытных моментов, на которых стоит обратить внимание.
Например, с отдельным докладом — о господдержке агропромышленного комплекса — выступил министр промышленности и торговли Алексей Чибисов. Вероятно, пристальное внимание региональных властей к «сельской» экономике вызвано не только скверным урожаем этого года, который вполне можно списать на погодные условия, а проблемным состоянием отрасли в целом. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что в Прикамье (по сведениям на 1 сентября этого года) не только на 70% снизился сбор зерновых и на 14% — картофеля, но и, по сравнению с осенью 2023 года, уменьшилось на 3% поголовье коров, на 4% — овец и коз. Как известно, скотина от затяжных дождей к усиленному исчезновению не склонна, поэтому есть все основания подозревать в сокращении поголовья плачевное положение дел в значительной части сельхозпредприятий Западного Урала.
Недостаток господдержки и плохие условия для сбыта продукции могут, в первую очередь, ударить по малым фермерским и крестьянским хозяйствам. Вряд ли до каждого фермера дотянется рука помощи краевой власти, потому что правительство края, судя по докладу Чибисова, ориентируется, в первую очередь, на крупных игроков АПК.
«На 2025–2027 годы предусмотрено 11,4 млрд рублей на господдержку агропрома Пермского края, — сообщил Алексей Чибисов, — в том числе почти 8 млрд рублей из краевого бюджета и 3,5 млрд — из федерального. Направления поддержки отражают специализацию Прикамья — производство молока, животноводство и растениеводство, а также необходимость технической и технологической модернизации. Начиная с 2022 года, краевое министерство АПК взяло курс на поддержку высокоэффективных хозяйств — мы изменили порядки, и теперь сельхозпроизводители с высокими результатами по продуктивности могут получать большую поддержку».
Понятно, что «эффективные производители» — это, в первую очередь, крупные агропромышленные компании, в тени которых скромному фермеру с двумя коровами и одной лопатой остается курить бамбук и мечтать о торжестве мелкотоварного хозяйства и его врастании в «социализм» в духе учения Николая Бухарина.
Министр культуры региона Алла Платонова представила участникам слушаний красочную панораму культурного строительства — не только в плане возведения зданий, но и в ментальном измерении. В 2025 году на удовлетворение культурных потребностей жителей Прикамья ассигнуется более 9 млрд рублей (включая федеральные средства).
«С учетом того, что у нас планируется открытие нескольких крупных объектов, например нового зоопарка и художественной галереи, то постепенно общая сумма средств на программу „Пермский край — территория культуры“ будет снижаться», — пояснила министр. Но при этом не упомянула, что только одно содержание новопостроенных зоопарка и галереи, как следует из пояснительной записки к бюджету, составит почти 1 млрд целковых ежегодно. И эти суммы уж точно будут расти, поскольку коммунальные услуги, мясо с косточкой для тигров и заморские фрукты для обезьян станут только дорожать год от года.
Впрочем, не вся культура сосредоточится в столице Прикамья. По словам министра, «предусмотрено строительство муниципальных объектов — уже в ближайшее время будут построены центр культурного развития в Березниках в м/р Любимов, дома культуры в Красновишерске и Косе». В рамках региональной программы «Комфортный край» региональные власти намерены построить 11 и отремонтировать 66 ДК и детских школ искусств. Судя по этим планам, чиновники краевого минкульта исходят из того, что эпоха массовых танцев и кинопоказов в сельских клубах в эпоху всеобщей компьютеризации еще не вполне завершилась. Ну, да ладно, лишь бы эти вновь построенные клубы стали архитектурным украшением своих городов и поселков, а не портящими ландшафт стандартными «серыми коробками», и возведены были в обещанное время, а не превратились в очередные долгострои.
Как всегда, оптимистично и лаконично выступила министр финансов Пермского края Екатерина Тхор. Он назвала основные параметры краевого бюджета, который уже на следующей неделе рассмотрят депутаты заксобрания. По ее словам, доходы краевой казны в 2025 году составят 241 млрд рублей, расходы запланированы в размере 268 млрд рублей. В 2026 году эти цифры составят, соответственно, 244 и 270 млрд рублей, в 2027-м — 253 и 272 млрд рублей.
Эксперты, показавшиеся на трибуне после министров, были кратки в своих суждениях, — благо, ведущая слушаний, председатель бюджетного комитета ЗС Елена Зырянова предупредила, что «время у нас не безгранично». Представитель Пермского филиала Высшей школы экономики Елена Зуева отметила, что «все позиции бюджета детально просчитаны и аргументированы», но в то же время напомнила о «сложных условиях и многих факторах неопределенности, в частности, по инфляции и ставке Центробанка».