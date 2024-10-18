Зверей бюджет накормит, несмотря на ставку Центробанка

Например, с отдельным докладом — о господдержке агропромышленного комплекса — выступил министр промышленности и торговли Алексей Чибисов. Вероятно, пристальное внимание региональных властей к «сельской» экономике вызвано не только скверным урожаем этого года, который вполне можно списать на погодные условия, а проблемным состоянием отрасли в целом. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что в Прикамье (по сведениям на 1 сентября этого года) не только на 70% снизился сбор зерновых и на 14% — картофеля, но и, по сравнению с осенью 2023 года, уменьшилось на 3% поголовье коров, на 4% — овец и коз. Как известно, скотина от затяжных дождей к усиленному исчезновению не склонна, поэтому есть все основания подозревать в сокращении поголовья плачевное положение дел в значительной части сельхозпредприятий Западного Урала.