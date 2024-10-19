«Амкар Пермь» завершил сезон победой, но выйти в высший дивизион не смог

Posted 19 октября, 13:49
Published 19 октября, 13:49
Modified 19 октября, 13:51
Updated 19 октября, 13:51
Футбольный клуб «Амкар Пермь» завершил сезон в чемпионате Второй лиги дивизиона Б победой. Сегодня, 19 октября, выездная игра окончилась со счетом 2:1. Команда встретилась в Заволжье Нижегородской области с местным ФК «Волна».
Авторами голов в ворота соперника стали Джамал Дибиргаджиев (24-я минута) и Илья Юрченко (47-я минута). По итогам матча пермский «Амкар» занимает вторую строчку турнирной таблицы. Впереди — «Динамо Киров». Первое место в таблице дало бы «Амкару» возможность выйти в дивизион А, но этого не случилось. Пермяки еще на год останутся в низшей лиге.