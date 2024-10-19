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Posted 19 октября, 11:06

Published 19 октября, 11:06

Modified 19 октября, 11:08

Updated 19 октября, 11:08

Модный журнал Vogue опубликовал фотографию, сделанную пермячкой

Фотография уроженки Прикамья появилась в модном журнале Vogue

19 октября 2024, 11:06
Фото: предоставлено Татьяной Уорд порталу «В курсе.ру»

Модный журнал Vogue опубликовал фотографию, сделанную пермячкой

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Автор работы уже давно живет в Англии.

Фотография уроженки Кочевского района появилась на развороте модного журнала Vogue. Автором фото стала Татьяна Уорд, которая более 10 лет живет в Англии, после того, как вышла замуж за англичанина. Она занимается фотографией всего три месяца и запечатлела закатное море во время отдыха на острове Родос в Греции.

Женщина рассказала порталу «В курсе.ру», что сама отправила снимок на конкурс. По словам Татьяны, журнал может разместить ее фотографии где угодно, при этом критерии отбора остались для нее загадкой. Кроме того, организаторы разных выставок, музеев или дизайнеры теперь могут выбрать работы женщины, заключить с ней контракт или приобрести.

Журнал Vogue, посвященный моде, издается с 1892 года издательским домом Condé Nast в США и еще в 26 странах мира.

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#Общество#Пермь#Фото#Искусство#Журнал#Мода#Vogue
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