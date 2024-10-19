Фотография уроженки Прикамья появилась в модном журнале Vogue

Posted 19 октября, 11:06
Published 19 октября, 11:06
Modified 19 октября, 11:08
Updated 19 октября, 11:08
Фотография уроженки Кочевского района появилась на развороте модного журнала Vogue. Автором фото стала Татьяна Уорд, которая более 10 лет живет в Англии, после того, как вышла замуж за англичанина. Она занимается фотографией всего три месяца и запечатлела закатное море во время отдыха на острове Родос в Греции.
Женщина рассказала порталу «В курсе.ру», что сама отправила снимок на конкурс. По словам Татьяны, журнал может разместить ее фотографии где угодно, при этом критерии отбора остались для нее загадкой. Кроме того, организаторы разных выставок, музеев или дизайнеры теперь могут выбрать работы женщины, заключить с ней контракт или приобрести.
Журнал Vogue, посвященный моде, издается с 1892 года издательским домом Condé Nast в США и еще в 26 странах мира.