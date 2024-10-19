Фотография уроженки Прикамья появилась в модном журнале Vogue

Женщина рассказала порталу «В курсе.ру», что сама отправила снимок на конкурс. По словам Татьяны, журнал может разместить ее фотографии где угодно, при этом критерии отбора остались для нее загадкой. Кроме того, организаторы разных выставок, музеев или дизайнеры теперь могут выбрать работы женщины, заключить с ней контракт или приобрести.