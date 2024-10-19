ХК «Молот» объявил, кто назначен главным тренером команды

Андрею Никишову 46 лет, во время игровой карьеры так же был защитником. Тренером стал в 2011 году. Андрей Никишов возглавлял ХК «Титан», «Клин Спортивный» и «Дизель», а также был старшим тренером в «Соколе» и ташкентском «Хумо». Кроме того, мужчина работал генеральным менеджером в командах «Клин Спортивный», «Сокол» и «Красноярские Рыси».