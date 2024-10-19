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Posted 19 октября, 09:43

Published 19 октября, 09:43

Modified 19 октября, 10:37

Updated 19 октября, 10:37

На фото — Евгений Попихин.

ХК «Молот» объявил, кто назначен главным тренером команды

19 октября 2024, 09:43
Фото: vk.com/hockeyclubhumo
На фото — Евгений Попихин.

Главным тренером пермского ХК «Молот» стал бывший наставник ташкентского «Хумо»

Сюжет
Кадровые перестановки
Перестановки в клубе стартовали после серии неудач.

Пермский хоккейный клуб «Молот» объявил о новых кадровых изменениях в тренерском составе. На пост главного тренера назначен Евгений Попихин, а старшим тренером стал Андрей Никишов.

Евгению Попихину 64 года, он родился в Москве. В своей профессиональной карьере выступал на позиции защитника, является мастером спорта международного класса. Евгений Попихин начал карьеру в качестве главного тренера в 2003 году — тогда он был наставником швейцарского клуба «Фрибур-Готтерон». Кроме того, тренировал нижегородское «Торпедо», хабаровский «Амур», екатеринбургский «Автомобилист» и другие ХК.

Также с 2006 по 2007 год Евгений возглавлял молодежную сборную России, вместе с которой завоевал серебряные медали Молодежного чемпионата мира 2007 года, а с 2010 по 2011 год был главным тренером Олимпийской сборной России. В сезоне 2019/2020 и с 2022 по 2024 годы возглавлял ХК «Хумо» (Ташкент).

Андрею Никишову 46 лет, во время игровой карьеры так же был защитником. Тренером стал в 2011 году. Андрей Никишов возглавлял ХК «Титан», «Клин Спортивный» и «Дизель», а также был старшим тренером в «Соколе» и ташкентском «Хумо». Кроме того, мужчина работал генеральным менеджером в командах «Клин Спортивный», «Сокол» и «Красноярские Рыси».

На этой неделе в пресс-службе ХК «Молот» сообщили об уходе главного тренера команды Юрия Панова и старшего тренера Эдуарда Волкова.

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#Спорт#Кадровые перестановки#Пермь#Хоккей#Молот#Хк молот
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