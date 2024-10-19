Открылся первый в Перми магазин китайского бренда TECNO

Posted 19 октября, 07:19
Published 19 октября, 07:19
Modified 19 октября, 07:21
Updated 19 октября, 07:21
В Перми открылся первый в городе магазин китайского бренда смартфонов и «умных» устройств TECNO. Он находится на первом этаже ТРЦ «Планета», площадь торговой точки составляет 48 кв. м.
В магазине представлена сертифицированная продукция — смартфоны (такие марки как Pova, Tecno, Phantom), беспроводные наушники, ноутбуки и мини-ПК. Компания Techno Mobile основана в Гонконге в 2006 году. Первоначально продукцию ориентировали на рынки Южной Азии и Африки.
Ранее в ТРЦ «Планета» открылся магазин американского бренда Woolrich.