Открылся первый в Перми магазин китайского бренда TECNO

В магазине представлена сертифицированная продукция — смартфоны (такие марки как Pova, Tecno, Phantom), беспроводные наушники, ноутбуки и мини-ПК. Компания Techno Mobile основана в Гонконге в 2006 году. Первоначально продукцию ориентировали на рынки Южной Азии и Африки.