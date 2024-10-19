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Posted 19 октября, 07:19

Published 19 октября, 07:19

Modified 19 октября, 07:21

Updated 19 октября, 07:21

В Перми на этой неделе начал работать первый в городе магазин бренда TECNO

Открылся первый в Перми магазин китайского бренда TECNO

19 октября 2024, 07:19
Фото: пресс-служба MALLTECH

В Перми на этой неделе начал работать первый в городе магазин бренда TECNO

Производитель предлагает смартфоны, ноутбуки и другие устройства.

В Перми открылся первый в городе магазин китайского бренда смартфонов и «умных» устройств TECNO. Он находится на первом этаже ТРЦ «Планета», площадь торговой точки составляет 48 кв. м.

В магазине представлена сертифицированная продукция — смартфоны (такие марки как Pova, Tecno, Phantom), беспроводные наушники, ноутбуки и мини-ПК. Компания Techno Mobile основана в Гонконге в 2006 году. Первоначально продукцию ориентировали на рынки Южной Азии и Африки.

Ранее в ТРЦ «Планета» открылся магазин американского бренда Woolrich.

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#Общество#Пермь#Магазин#ТРЦ Планета
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