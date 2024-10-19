Пермский край стал почти в два раза чаще отправлять сосны в другие регионы

Данные за период с 1 января по 9 октября текущего года привела пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. За аналогичный период 2023 года в регионы было отгружено 2,5 тыс. штук сосен, а нынче — 3,8 тыс. деревьев. Отправка рождественских деревьев контролируется сотрудниками Россельхознадзора. Согласно фитосанитарным требованиям, продукция проходит лабораторный контроль, после чего ее собственник получает карантинные сертификаты.