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Posted 19 октября, 11:50

Published 19 октября, 11:50

Modified 19 октября, 11:52

Updated 19 октября, 11:52

С начала года из Прикамья отгрузили в другие регионы около 4 тыс. сосен

Пермский край стал почти в два раза чаще отправлять сосны в другие регионы

19 октября 2024, 11:50
Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

С начала года из Прикамья отгрузили в другие регионы около 4 тыс. сосен

Сюжет
Хэппи нью еар
Новогодние деревья прошли необходимую сертификацию.

Число поставляемых рождественских деревьев (сосен) из Пермского края в другие регионы увеличилось на 52% по сравнению с прошлым годом.

Данные за период с 1 января по 9 октября текущего года привела пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. За аналогичный период 2023 года в регионы было отгружено 2,5 тыс. штук сосен, а нынче — 3,8 тыс. деревьев. Отправка рождественских деревьев контролируется сотрудниками Россельхознадзора. Согласно фитосанитарным требованиям, продукция проходит лабораторный контроль, после чего ее собственник получает карантинные сертификаты.

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#Общество#Пермь#Хэппи нью еар#Россельхознадзор#Новый год
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