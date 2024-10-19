Первые сделки по выкупу недвижимости на Тихом Компросе состоятся до конца 2024 года

По словам Алены Мурзиной, на собрании жителям рассказали, каким будет порядок возмещения за их недвижимость, на что они могут рассчитывать, и в какой срок выйти на сделку. В «Бруснике» уверены, что наиболее выгодно для собственников сейчас вступить в переговоры с застройщиком, не дожидаться решений об изъятии помещений и судебных процессов.