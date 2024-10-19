Первые сделки по выкупу недвижимости на Тихом Компросе состоятся до конца 2024 года

Posted 19 октября, 04:54
Published 19 октября, 04:54
Modified 19 октября, 04:56
Updated 19 октября, 04:56
Первые сделки по выкупу помещений на Тихом Компросе в рамках комплексного развития территории застройщик из Тюмени «Брусника» выкупить до конца 2024 года. Об этом журналистам заявила главный специалист управления земельным банком компании Алена Мурзина на пресс-конференции в Екатеринбурге.
По её словам, больше 50% собственников, с которыми удалось связаться и наладить взаимодействие, готовы к обсуждению цены выкупа помещений и прочих условий купли-продажи их имущества.
«Мы понимаем, что есть разные ситуации: где-то правообладатель находится на СВО, нужно от него получить согласие, у кого-то проходит оформление наследства. И все предварительные договоренности достигнуты, зафиксированы», — пояснила Алена Мурзина.
23 сентября Министерство строительства Пермского края и компания-застройщик «Брусника» заключили договор о комплексном развитии территории (КРТ) Тихого Компроса. В начале октября состоялось общее собрание собственников домов, которые будет расселять застройщик. На встрече присутствовали примерно 120 жителей домов, попадающих в зону КРТ.
По словам Алены Мурзиной, на собрании жителям рассказали, каким будет порядок возмещения за их недвижимость, на что они могут рассчитывать, и в какой срок выйти на сделку. В «Бруснике» уверены, что наиболее выгодно для собственников сейчас вступить в переговоры с застройщиком, не дожидаться решений об изъятии помещений и судебных процессов.
На вопрос о средней цене за квадратный метр застройщик не дает прямого ответа, объясняя, что «цена зависит от того, какое помещение, в каком состоянии его выкупают». Застройщик назначает свою цену — по словам Алены Мурзиной, это рыночная цена плюс некая «премия» к ней, всё же недвижимость в центре города.
В «Бруснике» пояснили, что позже будет озвучена некая минимальная цена, от которой они будут отталкиваться при выкупе помещений, пока её нет.
Жилые помещения дома на Комсомольском проспекте, 94 расселены администрацией Перми, остались четыре нежилых помещения, которые будет расселять «Брусника».
«Как только мы с ними достигнем договоренности, как только полностью дом будет расселен и освобожден от прав третьих лиц, отключен от сетей, будет возможность его снести», — рассказала специалист «Брусники».
На сегодняшний день документация по планировке территории находится в стадии разработки.
Всего «Бруснике» предстоит приобрести 554 жилых и нежилых помещения. К 2033 году «Брусника» должна возвести на Тихом Компросе 100 тыс. кв. м жилья и обустроить прилегающую территорию, на расселение им дано 5,5 лет.