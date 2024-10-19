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Posted 19 октября, 05:56

Published 19 октября, 05:56

Modified 19 октября, 05:58

Updated 19 октября, 05:58

В Перми 19–20 октября Госавтоинспекция будет усиленно следить за дорогами

Пьяных автомобилистов в эти выходные усиленно ловят в Перми

19 октября 2024, 05:56
Фото: 1MI

В Перми 19–20 октября Госавтоинспекция будет усиленно следить за дорогами

О нетрезвых водителях могут сообщить и сами пермяки.

Сотрудники городской Госавтоинспекции традиционно усилили контроль за водителями на дорогах Перми на период выходных, 19 и 20 октября. Они будут внимательно следить за порядком, пресекать грубые нарушения правил дорожного движения и задерживать водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.

Особое внимание будет уделено пресечению нарушений ПДД, которые допускают автомобилисты на пешеходных переходах. Профилактическая работа проводится и с пешеходами. Если вы заметили на дороге нетрезвого водителя, сообщите о нем в дежурную часть полка ДПС Госавтоинспекции УМВД по Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.

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#Общество#Пермь#Гибдд#Полиция#Пьяные водители#Госавтоинспекция
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