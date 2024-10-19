Пьяных автомобилистов в эти выходные усиленно ловят в Перми

Posted 19 октября, 05:56
Published 19 октября, 05:56
Modified 19 октября, 05:58
Updated 19 октября, 05:58
Сотрудники городской Госавтоинспекции традиционно усилили контроль за водителями на дорогах Перми на период выходных, 19 и 20 октября. Они будут внимательно следить за порядком, пресекать грубые нарушения правил дорожного движения и задерживать водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.
Особое внимание будет уделено пресечению нарушений ПДД, которые допускают автомобилисты на пешеходных переходах. Профилактическая работа проводится и с пешеходами. Если вы заметили на дороге нетрезвого водителя, сообщите о нем в дежурную часть полка ДПС Госавтоинспекции УМВД по Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.