Торги на проведение текущего ремонта в здании ОКН «Училище народное» не состоялись

Posted 19 октября, 13:18
Published 19 октября, 13:18
Modified 19 октября, 13:20
Updated 19 октября, 13:20
Стали известны итоги электронного аукциона на проведение текущего ремонта помещений объекта культурного наследия (ОКН) «Училище народное» (ул. Монастырская, 95а). Здание было построено еще в 1910-е годы. Сейчас в нем находится Пермская арт-резиденция.
Вчера, 18 октября, комиссия признала конкурс несостоявшимся. Причиной стало то, что за период подачи заявок на торги заявился лишь один участник, следует из документации на сайте госзакупок. Заказчик, МБУК «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий», был готов заплатить 6,2 млн рублей.
Ремонт исторического памятника планировалось начать 25 ноября, но не раньше, чем победитель закупки получит разрешение на проведение работ по сохранению ОКН. Работы должны были продлиться один месяц.