Торги на проведение текущего ремонта в здании ОКН «Училище народное» не состоялись

Вчера, 18 октября, комиссия признала конкурс несостоявшимся. Причиной стало то, что за период подачи заявок на торги заявился лишь один участник, следует из документации на сайте госзакупок. Заказчик, МБУК «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий», был готов заплатить 6,2 млн рублей.