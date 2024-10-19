Ученики пермской гимназии №2 пожаловались на обыски и угрозы из-за вейпов

Posted 19 октября, 09:10
Published 19 октября, 09:10
Modified 19 октября, 09:12
Updated 19 октября, 09:12
Пермские школьники пожаловались на массовые обыски и угрозы со стороны учителей. Об инциденте, произошедшем еще 8 октября, в гимназии №2 стало известно корреспонденту perm.aif.ru.
Как сообщает источник издания, днем среди учеников сразу нескольких классов гимназии была проведена масштабная проверка. Детей якобы приглашали к представителям администрации школы и просили назвать имена других учащихся, которые курят электронные сигареты. По словам источника, школьников целыми классами заставляли писать объяснительные, угрожая постановкой на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. У части детей даже проверили содержимое сумок.
В департаменте образования администрации Перми рассказали perm.aif.ru иную версию инцидента. По данным властей, дежурный администратор обнаружил в гардеробе трех учеников 6 «В» класса, один из них держал вейп в руках. Ребят в сопровождении классного руководителя направили к социальному педагогу. Также к разрешению конфликта подключили заместителя директора по воспитательной работе и педагого-психолога.
В городском депобре опровергли информацию об обысках детей. Также в ведомстве говорят, что никто не требовал от школьников объяснительных. Беседы с детьми руководство гимназии проводило в присутствии родителей. Нарушений прав ребят со стороны администрации образовательного учреждения не обнаружено.