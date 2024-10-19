Ученики пермской гимназии №2 пожаловались на обыски и угрозы из-за вейпов

В департаменте образования администрации Перми рассказали perm.aif.ru иную версию инцидента. По данным властей, дежурный администратор обнаружил в гардеробе трех учеников 6 «В» класса, один из них держал вейп в руках. Ребят в сопровождении классного руководителя направили к социальному педагогу. Также к разрешению конфликта подключили заместителя директора по воспитательной работе и педагого-психолога.