В ближайшие дни отключения холодной воды пройдут в десятках домов Перми

Сегодня, 19 октября, до 19:00 без воды остаются дома по ул. Героев Хасана, 47, 47а, 47б, 47в, 49, 49а, 51/1, 51а, 53. Тоже с сегодняшнего утра, но на сутки — до 10:00 20 октября, водоснабжение отключили по адресам: