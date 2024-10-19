В ближайшие дни отключения холодной воды пройдут в десятках домов Перми

Posted 19 октября, 05:30
Published 19 октября, 05:30
Modified 19 октября, 05:32
Updated 19 октября, 05:32
В Перми в ближайшие дни пройдет поэтапное отключение некоторых домов от холодного водоснабжения. Графиком проведения плановых ремонтных работ поделились в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье».
Сегодня, 19 октября, до 19:00 без воды остаются дома по ул. Героев Хасана, 47, 47а, 47б, 47в, 49, 49а, 51/1, 51а, 53. Тоже с сегодняшнего утра, но на сутки — до 10:00 20 октября, водоснабжение отключили по адресам:
В понедельник, 21 октября, с 09:00 до 10:00 22 октября отключения коснутся адресов:
22 октября с 10:00 до 18:00 коммунальные неудобства ожидают жителей домов по улциам:
Кроме того, с 09:00 22 октября до 10:00 23 октября воды не будет по адресам: