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Posted 19 октября, 05:30

Published 19 октября, 05:30

Modified 19 октября, 05:32

Updated 19 октября, 05:32

В выходные и начале следующей недели тысячи пермяков будут оставаться без воды

В ближайшие дни отключения холодной воды пройдут в десятках домов Перми

19 октября 2024, 05:30
Фото: ideogram.ai

В выходные и начале следующей недели тысячи пермяков будут оставаться без воды

Сюжет
Коммунальный рай
Ремонт на сетях является плановым.

В Перми в ближайшие дни пройдет поэтапное отключение некоторых домов от холодного водоснабжения. Графиком проведения плановых ремонтных работ поделились в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье».

Сегодня, 19 октября, до 19:00 без воды остаются дома по ул. Героев Хасана, 47, 47а, 47б, 47в, 49, 49а, 51/1, 51а, 53. Тоже с сегодняшнего утра, но на сутки — до 10:00 20 октября, водоснабжение отключили по адресам:

  • Комбайнеров, 38;
  • Нефтяников, 1, 10, 12, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а;
  • Одоевского, 35, 37;
  • Качалова, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;
  • шоссе Космонавтов, 169а, 171а, 173а, 173б, 175а, 177, 179а, 181а;
  • Мира, 90, 92, 92а, 94;
  • Одоевского, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28.

В понедельник, 21 октября, с 09:00 до 10:00 22 октября отключения коснутся адресов:

  • Волховская, 26;
  • Городцова, 31;
  • Кавказская, 2, 8, 11, 33;
  • Менжинского, 11, 13, 15, 33;
  • Язьвинская, 1.

22 октября с 10:00 до 18:00 коммунальные неудобства ожидают жителей домов по улциам:

  • Монастырская, 46, 50, 95б;
  • Попова, 9.

Кроме того, с 09:00 22 октября до 10:00 23 октября воды не будет по адресам:

  • ул. Уральская, 113;
  • ул. Закамская, 20а;
  • ул. Кировоградская, 26, 31, 32, 33, 37, 37а, 39, 41.
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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
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