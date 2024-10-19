В Суксуне суд отправил на принудительные работы виновника смертельного ДТП

Суд приговорил виновного к 2,5 годам лишения свободы, но решил, что осужденный может исправиться без отбывания наказания в колонии (ч. 2 ст. 53.1 УК РФ). В итоге мужчине назначено 2,5 года принудительных работ с удержанием 10% заработка в государственный бюджет. Кроме того, виновник ДТП на тот же срок лишен водительских прав. Суд частично удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании с собственника автомобиля компенсации морального вреда на общую сумму 4 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе районной прокуратуры, решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано.