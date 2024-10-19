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Posted 19 октября, 04:50

Published 19 октября, 04:50

Modified 19 октября, 04:52

Updated 19 октября, 04:52

В Суксуне водителя, насмерть сбившего пешехода, осудили к принудительным работам

В Суксуне суд отправил на принудительные работы виновника смертельного ДТП

19 октября 2024, 04:50
Фото: fusionbrain.ai

В Суксуне водителя, насмерть сбившего пешехода, осудили к принудительным работам

Сюжет
Дтп
ДТП случилось в марте.

Суксунский районный суд признал местного жителя виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

В марте текущего года мужчина ехал за рулем седельного тягача по трассе «Пермь — Екатеринбург». Водитель не предоставил преимущество пешеходу, который переходил дорогу по пешеходному переходу, и сбил его. Потерпевший скончался на месте аварии от полученных травм.

Суд приговорил виновного к 2,5 годам лишения свободы, но решил, что осужденный может исправиться без отбывания наказания в колонии (ч. 2 ст. 53.1 УК РФ). В итоге мужчине назначено 2,5 года принудительных работ с удержанием 10% заработка в государственный бюджет. Кроме того, виновник ДТП на тот же срок лишен водительских прав. Суд частично удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании с собственника автомобиля компенсации морального вреда на общую сумму 4 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе районной прокуратуры, решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

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