Власти обещают перенастроить светофоры на перекрестке Строителей и Локомотивной

Утром 17 и 18 октября после открытия развязки на ул. Строителей пермяки застревали в пробках на шоссе Космонавтов, а также на ул. Локомотивной, Боровой и Малкова. Автобусы отставали от расписания как минимум на 50 минут, сообщали в городском дептрансе.