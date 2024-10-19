Власти обещают перенастроить светофоры на перекрестке Строителей и Локомотивной

Posted 19 октября, 06:47
Published 19 октября, 06:47
Modified 19 октября, 06:49
Updated 19 октября, 06:49
Власти обещают перенастроить светофоры на новой развязке ул. Строителей. Ранее жители Индустриального и Дзержинского районов не могли выехать в центр города из-за 8- и 9-балльных пробок.
В пресс-службе министерства транспорта Пермского края в ответ одному из пермяков в комментариях сообщили, что работают над проблемой. По информации краевого Управления автомобильных дорог и транспорта, светофоры работают по проектным настройкам. Сейчас специалисты вместе с Центром безопасности дорожного движения проводят адаптацию и перенастройку светофоров.
Утром 17 и 18 октября после открытия развязки на ул. Строителей пермяки застревали в пробках на шоссе Космонавтов, а также на ул. Локомотивной, Боровой и Малкова. Автобусы отставали от расписания как минимум на 50 минут, сообщали в городском дептрансе.