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Posted 19 октября, 06:47

Published 19 октября, 06:47

Modified 19 октября, 06:49

Updated 19 октября, 06:49

На перекрестке ул. Строителей и Локомотивной хотят перенастроить светофоры

Власти обещают перенастроить светофоры на перекрестке Строителей и Локомотивной

19 октября 2024, 06:47
Фото: unsplash.com

На перекрестке ул. Строителей и Локомотивной хотят перенастроить светофоры

Сюжет
Пермские дороги
После открытия участка ул. Строителей пермяки по будням стоят в пробках.

Власти обещают перенастроить светофоры на новой развязке ул. Строителей. Ранее жители Индустриального и Дзержинского районов не могли выехать в центр города из-за 8- и 9-балльных пробок.

В пресс-службе министерства транспорта Пермского края в ответ одному из пермяков в комментариях сообщили, что работают над проблемой. По информации краевого Управления автомобильных дорог и транспорта, светофоры работают по проектным настройкам. Сейчас специалисты вместе с Центром безопасности дорожного движения проводят адаптацию и перенастройку светофоров.

Утром 17 и 18 октября после открытия развязки на ул. Строителей пермяки застревали в пробках на шоссе Космонавтов, а также на ул. Локомотивной, Боровой и Малкова. Автобусы отставали от расписания как минимум на 50 минут, сообщали в городском дептрансе.

Светофор работает, а дорога не открыта. Пермяки снова стоят в пробках
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#Общество#Пермь#Пермские дороги#Минтранс#Пробки
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