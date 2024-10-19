Вода из-под крана станет зеленой у жителей Гайвы. Бояться или нет

В сетевую воду специалисты добавят соответствующее санитарным нормам безопасное вещество — «Уранин-А». Он окрашивает жидкость в ярко-зеленый цвет — это помогает увидеть утечки на сетях и найти незаконные врезки. Проверка стартует в микрорайоне Гайва с 21 по 23 октября.