Вода из-под крана станет зеленой у жителей Гайвы. Бояться или нет

Posted 19 октября, 10:10
Published 19 октября, 10:10
Modified 19 октября, 10:12
Updated 19 октября, 10:12
Вода в водопроводных кранах жителей микрорайона Гайва может окраситься в ярко-зеленый цвет. Все дело в плановой проверке тепломагистралей Орджоникидзевского района Перми, рассказали в пресс-службе Пермского филиала ПАО «Т Плюс».
В сетевую воду специалисты добавят соответствующее санитарным нормам безопасное вещество — «Уранин-А». Он окрашивает жидкость в ярко-зеленый цвет — это помогает увидеть утечки на сетях и найти незаконные врезки. Проверка стартует в микрорайоне Гайва с 21 по 23 октября.
Если вы обнаружили зеленую воду, сообщите об этом факте в свою управляющую компанию, Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98 или на e-mail [email protected].