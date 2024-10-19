properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 октября, 10:10

Published 19 октября, 10:10

Modified 19 октября, 10:12

Updated 19 октября, 10:12

В микрорайоне Гайва из-под крана побежит ярко-зеленая вода

Вода из-под крана станет зеленой у жителей Гайвы. Бояться или нет

19 октября 2024, 10:10
Фото: ideogram.ai

В микрорайоне Гайва из-под крана побежит ярко-зеленая вода

Сюжет
Коммунальный рай
Пермские тепловики рассказали о причине.

Вода в водопроводных кранах жителей микрорайона Гайва может окраситься в ярко-зеленый цвет. Все дело в плановой проверке тепломагистралей Орджоникидзевского района Перми, рассказали в пресс-службе Пермского филиала ПАО «Т Плюс».

В сетевую воду специалисты добавят соответствующее санитарным нормам безопасное вещество — «Уранин-А». Он окрашивает жидкость в ярко-зеленый цвет — это помогает увидеть утечки на сетях и найти незаконные врезки. Проверка стартует в микрорайоне Гайва с 21 по 23 октября.

Если вы обнаружили зеленую воду, сообщите об этом факте в свою управляющую компанию, Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98 или на e-mail [email protected].

Читайте также:
В ближайшие дни отключения холодной воды пройдут в десятках домов ПермиПрокуратура назвала причину крупного ЧП в Лысьве, оставившего тысячи людей без водыВласти устранили ЧП на сетях в Лысьве и выложили фото со ржавым насосом
#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Т плюс#Гайва
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика