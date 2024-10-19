Жители Нагорного в субботу днем остались без воды

Работы на водоводе проводятся совместно с подрядной организацией. Они завершатся в максимально короткие сроки, говорят в «Новогоре». Для пермяков организован подвоз воды автоцистернами — они с 14:00 находятся по ул. Свиязева, 46/2 и Свиязева, 58. Оставить заявку на подвоз или уточнить местонахождение машины с водой можно по телефону 2100-680.