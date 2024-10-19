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Posted 19 октября, 12:40

Published 19 октября, 12:40

Modified 19 октября, 13:54

Updated 19 октября, 13:54

Жители Нагорного в субботу 19 октября остались без холодной воды

Жители Нагорного в субботу днем остались без воды

19 октября 2024, 12:40
Фото: fusionbrain.ai

Жители Нагорного в субботу 19 октября остались без холодной воды

Сюжет
Коммунальный рай
Причину назвали в ресурсоснабжающей организации.

Пермяки сообщили об отключении воды в микрорайоне Нагорный сегодня, 19 октября. Читательница Properm.ru рассказала, что на ул. Карпинского произошла авария.

В пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье» подтвердили информацию корреспонденту Properm.ru. Сейчас специалисты проводят аварийные работы на магистральном водоводе по ул. Карпинского, 79 в районе, ограниченном улицами Декабристов, Свиязева, Карпинского. Сегодня, начиная с 12:00, в некоторых многоквартирных домах наблюдаются перебои водоснабжения. В компании пояснили, что в часы максимального разбора подача воды может и вовсе прекратиться.

Работы на водоводе проводятся совместно с подрядной организацией. Они завершатся в максимально короткие сроки, говорят в «Новогоре». Для пермяков организован подвоз воды автоцистернами — они с 14:00 находятся по ул. Свиязева, 46/2 и Свиязева, 58. Оставить заявку на подвоз или уточнить местонахождение машины с водой можно по телефону 2100-680.

UPD. Читатели Properm.ru уточнили, что автоцистерна с водой также находится у дома на ул. Композитора Глинки, 13.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
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