Жители Нагорного в субботу днем остались без воды

Posted 19 октября, 12:40
Published 19 октября, 12:40
Modified 19 октября, 13:54
Updated 19 октября, 13:54
Пермяки сообщили об отключении воды в микрорайоне Нагорный сегодня, 19 октября. Читательница Properm.ru рассказала, что на ул. Карпинского произошла авария.
В пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье» подтвердили информацию корреспонденту Properm.ru. Сейчас специалисты проводят аварийные работы на магистральном водоводе по ул. Карпинского, 79 в районе, ограниченном улицами Декабристов, Свиязева, Карпинского. Сегодня, начиная с 12:00, в некоторых многоквартирных домах наблюдаются перебои водоснабжения. В компании пояснили, что в часы максимального разбора подача воды может и вовсе прекратиться.
Работы на водоводе проводятся совместно с подрядной организацией. Они завершатся в максимально короткие сроки, говорят в «Новогоре». Для пермяков организован подвоз воды автоцистернами — они с 14:00 находятся по ул. Свиязева, 46/2 и Свиязева, 58. Оставить заявку на подвоз или уточнить местонахождение машины с водой можно по телефону 2100-680.
UPD. Читатели Properm.ru уточнили, что автоцистерна с водой также находится у дома на ул. Композитора Глинки, 13.