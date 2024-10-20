Баскетболисты «Пармы» проиграли в тяжелом матче с ЦСКА

Posted 20 октября, 13:25
Published 20 октября, 13:25
Modified 21 октября, 02:08
Updated 21 октября, 02:08
Сегодня в «Молоте» прошла игра в рамках Единой лиги ВТБ, в которой встретились баскетболисты «Пармы» и победитель прошлого сезона — ЦСКА. «Парма» уступила на родном паркете со счетом 82:95 (21:22, 11:26, 23:21, 27:26).
Как пишут представители команды в соцсетях: «Тяжелый матч против ЦСКА. Боролись до самого конца матча, но победа осталась за гостями из Москвы».
Лучшим в составе пермского клуба был Алекс Хэмилтон, он реализовал три трехочковых бросков при четырёх попытках, а также сделал три подбора и девять передач, набрав 20 очков. 17 очков у Александра Захарова, 14 очков у Станислава Ильницкого.
В ЦСКА лучший результат у Мело Тримбла — 17 очков (четыре попадания из-за трехочковой дуги при шести попытках, один подбор и семь передач).