Баскетболисты «Пармы» проиграли в тяжелом матче с ЦСКА

Как пишут представители команды в соцсетях: «Тяжелый матч против ЦСКА. Боролись до самого конца матча, но победа осталась за гостями из Москвы».



Лучшим в составе пермского клуба был Алекс Хэмилтон, он реализовал три трехочковых бросков при четырёх попытках, а также сделал три подбора и девять передач, набрав 20 очков. 17 очков у Александра Захарова, 14 очков у Станислава Ильницкого.