Федеральные СМИ заинтересовались пермскими мухоморами

Согласно открытым данным в ЕГРЮЛ, ИП Закирова по сбору и продаже дикорастущих грибов было зарегистрировано в Перми в 2022 году. Предприниматель оформил декларация о соответствии ТР ЕАЭС по торговле дикоросами на экспорт, она действительна до 2027 года. Торгует бизнесмен в основном съедобными грибами, в том числе и на экспорт. Обороты его предприятия не раскрываются.