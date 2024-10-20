Федеральные СМИ заинтересовались пермскими мухоморами

Posted 20 октября, 05:06
Published 20 октября, 05:06
Modified 20 октября, 05:08
Updated 20 октября, 05:08
В 2023 году из Прикамья было отправлено в Киргизию, Филиппины и даже США несколько партий сушеных мухоморов. Как пишут федеральные СМИ со ссылкой на управление Россельхознадзора, в прошлом году были оформлены сертификаты на отправку 565 килограммов гриба за границу. Однако, на официальном сайте межрегионального управление последнее сообщение об экспорте мухоморов датирована 19 января.
В нем говорится, что в январе текущего года Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провело карантинный фитосанитарный контроль 0,48 кг сушеных грибов (мухоморов). В июле 2023 года сообщалось, что с начала года из Пермского края в Кыргызстан и США вывезено 380 кг сублимированных королевских мухоморов.
Субботняя информационная атака о том, что Пермь — столица экспорта мухоморов — связана с публикацией в «Комсомольской правде». Здесь разместили интервью с поставщиком грибов, пермяком Александром Закировым. После чего федеральные и региональные издания перепечатывали информацию о торговле сушеными мухоморами.
Согласно открытым данным в ЕГРЮЛ, ИП Закирова по сбору и продаже дикорастущих грибов было зарегистрировано в Перми в 2022 году. Предприниматель оформил декларация о соответствии ТР ЕАЭС по торговле дикоросами на экспорт, она действительна до 2027 года. Торгует бизнесмен в основном съедобными грибами, в том числе и на экспорт. Обороты его предприятия не раскрываются.