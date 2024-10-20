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Posted 20 октября, 05:06

Published 20 октября, 05:06

Modified 20 октября, 05:08

Updated 20 октября, 05:08

Федеральные СМИ заинтересовались пермскими мухоморами

Федеральные СМИ заинтересовались пермскими мухоморами

20 октября 2024, 05:06
Фото: properm.ru
Пермский край назвали лидером по экспорту сушеных мухоморов в США и на Филлипины.

В 2023 году из Прикамья было отправлено в Киргизию, Филиппины и даже США несколько партий сушеных мухоморов. Как пишут федеральные СМИ со ссылкой на управление Россельхознадзора, в прошлом году были оформлены сертификаты на отправку 565 килограммов гриба за границу. Однако, на официальном сайте межрегионального управление последнее сообщение об экспорте мухоморов датирована 19 января.

В нем говорится, что в январе текущего года Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провело карантинный фитосанитарный контроль 0,48 кг сушеных грибов (мухоморов). В июле 2023 года сообщалось, что с начала года из Пермского края в Кыргызстан и США вывезено 380 кг сублимированных королевских мухоморов.

Субботняя информационная атака о том, что Пермь — столица экспорта мухоморов — связана с публикацией в «Комсомольской правде». Здесь разместили интервью с поставщиком грибов, пермяком Александром Закировым. После чего федеральные и региональные издания перепечатывали информацию о торговле сушеными мухоморами.

Согласно открытым данным в ЕГРЮЛ, ИП Закирова по сбору и продаже дикорастущих грибов было зарегистрировано в Перми в 2022 году. Предприниматель оформил декларация о соответствии ТР ЕАЭС по торговле дикоросами на экспорт, она действительна до 2027 года. Торгует бизнесмен в основном съедобными грибами, в том числе и на экспорт. Обороты его предприятия не раскрываются.

Из Пермского края с начала года в США и Кыргызстан вывезено 380 кг сушёных мухоморов
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#Общество#Пермский край
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