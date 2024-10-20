FINOPOLIS 2024: «Авито» и Банк ДОМ. РФ упрощают ипотечные заявки

На Авито можно купить в кредит квартиру, дом или объект индивидуального жилищного строительства, а также выбрать земельный участок и подрядчика в одном окне. Подписание документов будет осуществляться на стороне банка в онлайн-режиме с использованием электронной подписи. Также регистрация сделки в Росреестре пройдет без необходимости посещения банка или многофункционального центра.