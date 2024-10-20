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Posted 20 октября, 08:15

Published 20 октября, 08:15

Modified 20 октября, 08:17

Updated 20 октября, 08:17

FINOPOLIS 2024: «Авито» и Банк ДОМ. РФ упрощают ипотечные заявки

FINOPOLIS 2024: «Авито» и Банк ДОМ. РФ упрощают ипотечные заявки

20 октября 2024, 08:15
Компания «Авито» и Банк ДОМ.РФ заключили соглашение о сотрудничестве на форуме FINOPOLIS 2024. Документ подписали управляющий директор «Авито» Влад Федулов и заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Согласно соглашению, стороны планируют совместно работать над запуском электронной ипотеки, которая не потребует личного визита в офис кредитной организации.

Интересно, что пользователи платформы «Авито Недвижимость» смогут подавать заявки на ипотеку без необходимости заполнять полную анкету и предоставлять документы. Для получения кредита достаточно будет заполнить несколько полей и пройти авторизацию через портал «Госуслуги», далее банк получит все необходимые данные из цифрового профиля гражданина.

На Авито можно купить в кредит квартиру, дом или объект индивидуального жилищного строительства, а также выбрать земельный участок и подрядчика в одном окне. Подписание документов будет осуществляться на стороне банка в онлайн-режиме с использованием электронной подписи. Также регистрация сделки в Росреестре пройдет без необходимости посещения банка или многофункционального центра.

По словам Влада Федулова, развитие сервиса ипотеки делает процесс подачи заявки на кредит более удобным и доступным для пользователей платформы. Кроме того, совместные действия позволят реализовать большинство этапов сделки на едином интернет-сервисе.

Алексей Косяков отметил, что цифровые площадки набрали большую популярность в последние годы, изменив, таким образом, взаимодействие между продавцами и покупателями.

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