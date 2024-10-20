Любовь к булочкам с маком довела жительницу Чайковского до суда

Как рассказала полицейским владелица наркотической грядки, она всегда выращивает на своей даче мак для булочек. Каждый год хозяйка готовит семена, вскапывает грядки и выращивает этот мак, освобождая плантацию от сорняков и не знает, что такие цветы нельзя иметь на участке. Но, учитывая, что данный вид растений запрещен к разведению, было возбуждено уголовное дело. Женщина отрицала, что такой же мак массово ей был выращен на бесхозном участке неподалеку.



В ходе предварительного расследования подсудимая сообщила, что периодически она действительно выращивает на своем участке возле дома мак. Его она использует для получения семян для добавления их в в хлебобулочные изделия для личного употребления. Весной этого года она посадила из семян, оставшихся у нее с прошлого года, всего три гряды с маком. Она планировала так же, как и в прошлом году, собрать семена, чтобы печь из них булочки.



При рассмотрении уголовного дела судом, женщина вину отрицала, наставала на том, что произраставшие на участке вблизи ее дома растения она не выращивала, скорее всего, кто-то другой посеял мак.



Однако суд не принял довод подсудимой как несостоятельный, противоречивый, поскольку он опровергается показаниями свидетелей. Соседи рассказывали, что женщина занималась уходом за плантацией, на которых произрастало растение Papaver somniferum.



В результате Чайковский городской суд вынес женщине обвинительный приговор в отношении подсудимой, обвиняемой в незаконном культивировании наркосодержащих растений (п. «в» ч. 2 ст. 231 УК РФ). Женщину осудили на три года условно с установлением испытательного срока в два года.