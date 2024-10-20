Мать погибшей в ДТП с КАМАЗом женщины потребовала у виновницы аварии 2 миллиона

Смертельная авария произошла 4 сентября 2023 года вечером. Из полицейских сводок известно, что в 20:25 часов со стороны Перми в направлении Екатеринбурга двигался автомобиль Volkswagen Polo, под управлением женщины 1967 года рождения. Она, по предварительной информации, на 104 км автодороги при повороте налево в направлении поселка Голдыревский не предоставила преимущество двигавшемуся во встречном направлении автомобилю КАМАЗ. Впоследствии водитель седана была признана судом виновницей ДТП.