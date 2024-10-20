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Posted 20 октября, 12:43

Published 20 октября, 12:43

Modified 20 октября, 12:45

Updated 20 октября, 12:45

Мать погибшей в ДТП с КАМАЗом женщины потребовала у виновницы аварии 2 миллиона

Мать погибшей в ДТП с КАМАЗом женщины потребовала у виновницы аварии 2 миллиона

20 октября 2024, 12:43
Фото: 1MI
Такую же сумму взыскали дети и гражданский супруг погибшей пассажирки Volkswagen Polo.

Мать погибшей от столкновения Volkswagen Polo с КАМАЗом женщины смогла отсудить у виновника ДТП 200 тыс. рублей, рассказали в Кунгурском городском суде.

Смертельная авария произошла 4 сентября 2023 года вечером. Из полицейских сводок известно, что в 20:25 часов со стороны Перми в направлении Екатеринбурга двигался автомобиль Volkswagen Polo, под управлением женщины 1967 года рождения. Она, по предварительной информации, на 104 км автодороги при повороте налево в направлении поселка Голдыревский не предоставила преимущество двигавшемуся во встречном направлении автомобилю КАМАЗ. Впоследствии водитель седана была признана судом виновницей ДТП.

В результате аварии пассажирка автомобиля Volkswagen Polo, получила смертельную травму. В 2024 году ее гражданский супруг и дети взыскали в суде более 2 млн рублей компенсации за гибель женщины. Теперь ее мать также потребовала с виновницы аварии и компании-владельца грузовика в суде компенсации морального вреда.

Виновница ДТП в судебном заседании возражала против заявленных требований, просила учесть, что с нее уже в пользу детей и сожителя погибшей взыскана компенсация морального вреда. В своем отзыве юрист предприятия, которому принадлежал КАМАЗ, участвовавший в ДТП, назвал размер заявленных требований завышенным, и попросил учесть, что общество и так понесло значительные убытки в результате дорожно-транспортного происшествия и неправомерных действий виновницы ДТП.

Решением Кунгурского городского суда Пермского края с ответчиков в пользу истца солидарно взыскана компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей.

#Происшествия#Суд#Пермский край#Жертвы дтп#Смертельное дтп
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