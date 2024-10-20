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Posted 20 октября, 07:15

Published 20 октября, 07:15

Modified 20 октября, 07:41

Updated 20 октября, 07:41

Накануне вечером в санатории Демидково сгорел шатер ресторана

Накануне вечером в санатории Демидково сгорел шатер ресторана

20 октября 2024, 07:15
Фото: Страница ВКонтаккте санатория «Демидково»
В шатре располагался ресторан «Кама река». Обошлось без пострадавших.

Предварительно из-за неисправной электропроводки сгорел расположенный в шатре на территории санатория «Демидково» ресторан «Кама река». Как официально сообщают в МЧС, сообщение о пожаре на территории санатория в деревне Демидково Добрянского городского округа поступило 19 октября в 21 час 43 минуты.

По прибытии к месту вызова первого подразделения пожарные увидели горение деревянного каркасного шатра крытого тентом.

Площадь пожара составила 90 квадратных метров. На пожаре погибших и травмированных нет.

Время локализации пожара — 21 час 52 минуты. Время ликвидации горения — 22 часа 07 минут.

Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации оборудования. Ведется расследование.

ООО «Кама-Река» в 2023 году было реорганизовано в ООО «Объединенная ресторанная группа». До 2020 года владельцем компании по управлению ресторанным бизнесом был Кирилл Кузяев.

#Видео#Происшествия#Пожар
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