Накануне вечером в санатории Демидково сгорел шатер ресторана

Предварительно из-за неисправной электропроводки сгорел расположенный в шатре на территории санатория «Демидково» ресторан «Кама река». Как официально сообщают в МЧС, сообщение о пожаре на территории санатория в деревне Демидково Добрянского городского округа поступило 19 октября в 21 час 43 минуты.