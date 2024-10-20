Накануне вечером в санатории Демидково сгорел шатер ресторана

Posted 20 октября, 07:15
Published 20 октября, 07:15
Modified 20 октября, 07:41
Updated 20 октября, 07:41
Предварительно из-за неисправной электропроводки сгорел расположенный в шатре на территории санатория «Демидково» ресторан «Кама река». Как официально сообщают в МЧС, сообщение о пожаре на территории санатория в деревне Демидково Добрянского городского округа поступило 19 октября в 21 час 43 минуты.
По прибытии к месту вызова первого подразделения пожарные увидели горение деревянного каркасного шатра крытого тентом.
Площадь пожара составила 90 квадратных метров. На пожаре погибших и травмированных нет.
Время локализации пожара — 21 час 52 минуты. Время ликвидации горения — 22 часа 07 минут.
Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации оборудования. Ведется расследование.
ООО «Кама-Река» в 2023 году было реорганизовано в ООО «Объединенная ресторанная группа». До 2020 года владельцем компании по управлению ресторанным бизнесом был Кирилл Кузяев.