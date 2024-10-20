Почему облака над Пермским краем создали проблемы для экологии? Отвечают синоптики

В субботу 19 октября в условиях действия антициклона на юге Пермского края и соседних территориях сформировалась тонкая, но плотная низкая подинверсионная облачность, местами с туманами, рассказали ученые ПГНИУ на страницах проекта «Метеоролог и я». Такая облачность способствует тому, что когда температура воздуха возрастает, создается своеобразный потолок для водяного пара и других примесей в атмосфере.