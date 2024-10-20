Почему облака над Пермским краем создали проблемы для экологии? Отвечают синоптики

Posted 20 октября, 13:13
Published 20 октября, 13:13
Modified 20 октября, 13:17
Updated 20 октября, 13:17
В субботу 19 октября в условиях действия антициклона на юге Пермского края и соседних территориях сформировалась тонкая, но плотная низкая подинверсионная облачность, местами с туманами, рассказали ученые ПГНИУ на страницах проекта «Метеоролог и я». Такая облачность способствует тому, что когда температура воздуха возрастает, создается своеобразный потолок для водяного пара и других примесей в атмосфере.
По этой причине они накапливаются в приземном слое, не рассеиваются. Поскольку инверсии удерживают примеси, они создают неблагоприятную экологическую обстановку в приземном слое атмосферы. Особенно от этого страдают большие города, где количество выбросов от предприятий и автомобильного транспорта намного больше, объясняют ученые.
Однако, по данным Пермского ЦГМС, уже сегодня, 20 октября, фронтальный раздел, связанный с циклоном, начал смещаться через регион. Из-за чего в восточной и северной частях края утром были небольшие осадки (дождь, мокрый снег). День прошел без существенных осадков.
В понедельник, 21 октября, слабые дожди возможны в северной части региона. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью окажется на уровне -1…+4°С, в Перми около 3°С. Дневной прогрев составит 5…10°С, в Перми около 8°С.
По предварительному прогнозу, повышенная температура воздуха сохранится до конца месяца. Наиболее значительные осадки ожидаются 22–24 октября, установление снежного покрова откладывается до ноября.
В Центральной России климатическая зима ожидается позднее нормы — в начале декабря, заявил федеральным СМИ ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. На предстоящей неделе погодные условия будут комфортными: температура в том числе ночью ожидается выше нуля, во вторник, среду, четверг и пятницу могут быть кратковременные дожди.