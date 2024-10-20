Сотрудники ФСБ накрыли в Перми еще одну нарколабораторию

УФСБ России по Пермскому краю раскрыта преступная схема оборота наркотических средств, сообщили в самом ведомстве. В августе прошлого года сотрудники ведомства задержали двоих жителей Перми, организовавших производство и сбыт сильнодействующих наркотических средств. Из незаконного оборота изъято наркотическое средство мефедрон в крупном размере, прекурсоры и реагенты.