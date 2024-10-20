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Posted 20 октября, 12:10

Published 20 октября, 12:10

Modified 20 октября, 12:13

Updated 20 октября, 12:13

Сотрудники ФСБ накрыли в Перми еще одну нарколабораторию

Сотрудники ФСБ накрыли в Перми еще одну нарколабораторию

20 октября 2024, 12:10
Фото: 1MI
Двоих организаторов производства синтетических наркотиков приговорили к колонии строгого режима.

УФСБ России по Пермскому краю раскрыта преступная схема оборота наркотических средств, сообщили в самом ведомстве. В августе прошлого года сотрудники ведомства задержали двоих жителей Перми, организовавших производство и сбыт сильнодействующих наркотических средств. Из незаконного оборота изъято наркотическое средство мефедрон в крупном размере, прекурсоры и реагенты.

На основании представленных материалов, ГУ МВД России по Пермскому краю в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела за незаконные изготовление, хранение и торговлю наркотиками (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228, ч. 1 ст. 228.3 УК РФ).

Как сообщают в ведомстве, приговором Орджоникидзевского районного суда организатор преступной группы осужден к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, его соучастник — к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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#Происшествия#Наркотики#Синтетические наркотики#Наркотики,героин,задержание
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