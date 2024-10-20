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Posted 20 октября, 09:52

Published 20 октября, 09:52

Modified 20 октября, 09:55

Updated 20 октября, 09:55

Сотрудники крупнейшего агрохолдинга в Верещагино производили незаконный убой скота

Сотрудники крупнейшего агрохолдинга в Верещагино производили незаконный убой скота

20 октября 2024, 09:52
Фото: 1MI
Агропредприятия «Заря Путино» оштрафовали за нарушения санитарных и ветеринарных норм.

ООО Агропредприятие «Заря Путино» из Верещагинского района оштрафовали за многочисленные нарушения ветеринарного законодательства, сообщают в Россельхознадзоре. В сентябре специалисты Россельхознадзора по поручению Правительства РФ провели внеплановую выездную проверку в сельхозпредприятии. Оно является одним из крупнейших племенных сельскохозяйственных предприятий края и поставщиков молока и мяса.

В ходе проведения проверки были выявлены следующие нарушения:

  • на въезде одной из обособленной производственной площадки, расположенной в д. Бородулино Верещагинского городского округа, отсутствует постоянно действующий дезбарьер, въезд на территорию транспорта осуществляется без обработки, практически по всему периметру отсутствует ограждение, обеспечивающее защиту от непреднамеренного проникновения на территорию предприятия;
  • при входах в помещения кормовых складов, расположенных на территориях животноводческих комплексов предприятия отсутствует дезковрики;
  • не проводится дезинфекция спецодежды работников;
  • для содержания и лечения слабых, больных животных, животных с повышенной температурой тела, а также животных, подозреваемых в заболевании, отсутствуют изолированные помещения (изоляторы) или отдельные станки с перегородками;
  • для кормления животных используют корма собственного производства (комбикорм) без проведения подтверждения их безопасности;
  • осуществляется перевозка твердого подстилочного навоза, биоотходов по тем же дорогам, по которым перевозятся корма, животные и пищевая продукция (молоко);
  • проводится убой больного крупного рогатого скота при отсутствии убойно-санитарного пункта;
  • подстилочный навоз в виде буртов складируется на полевых площадках, в основании которых отсутствуют бетонные, пленочные покрытия либо глиняная подушка толщиной не менее 20 см;
  • не проводиться учет побочных продуктов животноводства, внесение их в почву осуществляется без лабораторных исследований, подтверждающих отсутствие патогенных болезнетворных микроорганизмов и паразитов, токсичных элементов и пестицидов;
  • в некоторых молочных блоках санитарное состояние неудовлетворительное, имеются нарушения целостности стен, полов, потолков, что не позволяет проводить их надлежащую мойку и дезинфекцию, доильное оборудование (аппараты) в неудовлетворительном санитарном состоянии (наличие на поверхности экскрементов мух);
  • для сбора и временного хранения биологических отходов используются емкости с не закрываемой крышкой. Помещение для временного хранения, морозильное оборудование или оборудованная площадка для временного хранения биологических отходов отсутствует. Отсутствует информация об обработке (дезинфекции) кузова указанного автотранспорта после каждого перемещения биологических отходов;
  • перемещение биологических отходов осуществляется совместно с другим грузом (молоко для выпойки телятам);
  • не на все образуемые на предприятии биологические отходы оформляются ветеринарные сопроводительные документы.

Выявленные нарушения свидетельствуют о нарушении требований сразу нескольких законов и правил.

Владелец агропредприятия «Заря Путино» Самвел Киракосян является одним из самых известных молочников региона. В 2023 году номинировался на «Строгановскую премию».

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