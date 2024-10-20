Сотрудники крупнейшего агрохолдинга в Верещагино производили незаконный убой скота

Posted 20 октября, 09:52
Published 20 октября, 09:52
Modified 20 октября, 09:55
Updated 20 октября, 09:55
ООО Агропредприятие «Заря Путино» из Верещагинского района оштрафовали за многочисленные нарушения ветеринарного законодательства, сообщают в Россельхознадзоре. В сентябре специалисты Россельхознадзора по поручению Правительства РФ провели внеплановую выездную проверку в сельхозпредприятии. Оно является одним из крупнейших племенных сельскохозяйственных предприятий края и поставщиков молока и мяса.
В ходе проведения проверки были выявлены следующие нарушения:
Выявленные нарушения свидетельствуют о нарушении требований сразу нескольких законов и правил.
Владелец агропредприятия «Заря Путино» Самвел Киракосян является одним из самых известных молочников региона. В 2023 году номинировался на «Строгановскую премию».