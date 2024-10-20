Сотрудники крупнейшего агрохолдинга в Верещагино производили незаконный убой скота

ООО Агропредприятие «Заря Путино» из Верещагинского района оштрафовали за многочисленные нарушения ветеринарного законодательства, сообщают в Россельхознадзоре. В сентябре специалисты Россельхознадзора по поручению Правительства РФ провели внеплановую выездную проверку в сельхозпредприятии. Оно является одним из крупнейших племенных сельскохозяйственных предприятий края и поставщиков молока и мяса.