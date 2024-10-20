У владельца Пермского свинокомплекса хотят забрать лесные земли в Нытвенском районе

Posted 20 октября, 08:53
Published 20 октября, 08:53
Modified 20 октября, 09:10
Updated 20 октября, 09:10
Прокуратура вышла с иском об изъятии из незаконного пользования земельных участков и погашении записи в Росреестре об их владении к владельцу имущества Пермского свинокомплекса АО «Агро-Альянс», следует из материалов арбитражного дела. Участки должны вновь получить статус земель лесного фонда и перейти в собственность Российской Федерации, указывается в иске.
Прокурором в рамках заявленного иска оспаривается законность отчуждения земельных участков в Нытвенском районе, образованных из земельного участка с кадастровым номером 59:26:0000000:69, относящихся к землям лесного фонда Российской Федерации.
К участию в деле в качестве третьих лиц привлечены региональные Минприроды и Управление лесничествами, терруправление Росреестра, АО «Пермский свинокомплекс» и занимающееся лесозаготовками ООО «Шанс».
Судя по решению арбитражного суда о наложении обеспечительных мер, речь идет о 89 сформированных земельных участках сельскохозяйственного назначения на территории бывшего совхоза «Правда» в Чайковском сельском поселении в Нытвенском районе. Речь идет об отошедших региональному свинокомплексу в 2008 году по соглашению с Минсельхозом РФ агроактивах, ранее принадлежащие обанкротившемуся ГУ «Сортоиспытательная станция совхоз „Правда“» в Нытвенском районе. Тогда АО «Пермский свинокомплес» вместе с землями получил 1000 голов скота (в том числе 400 коров), зерносушильный комплекс и склад емкостью около 4,5 тыс. тонн.
По требованию прокуратуры суд наложил арест на данные земли. Решение обжалованию не подлежит, по нему запрещено совершать с участками любые регистрационные действия.
АО «Агро-Альянс» в начале 2022 года АО стало владельцем стада Пермского свинокомплекса. Основным видом деятельности «Агро-Альянса» является разведение свиней. Часть сотрудников государственного мясокомбината в 2023 году были официально уволены в связи с готовящейся ликвидацией, некоторые из них перешли в ООО «Майский мясокомбинат», занимающееся переработкой мяса, другие — в АО «Агро-Альянс», непосредственно занимающееся свиноводством. Компания «Агро-Альянс» принадлежит предпринимателю Артему Болдыреву, который контролирует фабрику «Пермодежда». АО «Агро-Альянс» выкупило стадо «Пермского свинокомплекса», которое сейчас находится в процедуре банкротства, в октябре процедуру продлили до 21 ноября.