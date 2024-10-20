У владельца Пермского свинокомплекса хотят забрать лесные земли в Нытвенском районе

Судя по решению арбитражного суда о наложении обеспечительных мер, речь идет о 89 сформированных земельных участках сельскохозяйственного назначения на территории бывшего совхоза «Правда» в Чайковском сельском поселении в Нытвенском районе. Речь идет об отошедших региональному свинокомплексу в 2008 году по соглашению с Минсельхозом РФ агроактивах, ранее принадлежащие обанкротившемуся ГУ «Сортоиспытательная станция совхоз „Правда“» в Нытвенском районе. Тогда АО «Пермский свинокомплес» вместе с землями получил 1000 голов скота (в том числе 400 коров), зерносушильный комплекс и склад емкостью около 4,5 тыс. тонн.