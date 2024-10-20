В пригороде Перми под колесами грузовика погиб пешеход

Posted 20 октября, 07:59
Published 20 октября, 07:59
Modified 20 октября, 08:03
Updated 20 октября, 08:03
На трассе в Прикамье под колесами грузовика погиб пешеход, рассказали в Госавтоинспекции. ДТП произошло 19 октября 2024 года вечером. Сотрудниками полиции устанавливается личность погибшего мужчины, по факту ДТП проводится проверка.
Предварительно установлено, что около 21:00 часов местного времени по автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь подъезд к п. Ачит двигался большегруз SITRAK под управлением мужчины 1962 года рождения, который на 20 км допустил наезд на пешехода. Последний перебегал проезжую часть автодороги слева направо, от деревни Козыбаево в направлении села Лобаново.
В результате автоаварии пешеход погиб на месте происшествия.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о том, что в темное время суток следует использовать световозвращающие элементы и обеспечить их видимость для водителей транспортных средств. Осуществлять переход проезжей части следует только по пешеходным переходам и в установленных для этого местах, в соответствии с Правилами дорожного движения.