properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 октября, 07:59

Published 20 октября, 07:59

Modified 20 октября, 08:03

Updated 20 октября, 08:03

В пригороде Перми под колесами грузовика погиб пешеход

В пригороде Перми под колесами грузовика погиб пешеход

20 октября 2024, 07:59
Фото: Госавтоинспекция Прикамья
Мужчина перебегал трассу в неположенном месте, его личность устанавливается.

На трассе в Прикамье под колесами грузовика погиб пешеход, рассказали в Госавтоинспекции. ДТП произошло 19 октября 2024 года вечером. Сотрудниками полиции устанавливается личность погибшего мужчины, по факту ДТП проводится проверка.

Предварительно установлено, что около 21:00 часов местного времени по автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь подъезд к п. Ачит двигался большегруз SITRAK под управлением мужчины 1962 года рождения, который на 20 км допустил наезд на пешехода. Последний перебегал проезжую часть автодороги слева направо, от деревни Козыбаево в направлении села Лобаново.

В результате автоаварии пешеход погиб на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о том, что в темное время суток следует использовать световозвращающие элементы и обеспечить их видимость для водителей транспортных средств. Осуществлять переход проезжей части следует только по пешеходным переходам и в установленных для этого местах, в соответствии с Правилами дорожного движения.

#Происшествия#Общество#Смертельное дтп
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика