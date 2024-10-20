В пригороде Перми под колесами грузовика погиб пешеход

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о том, что в темное время суток следует использовать световозвращающие элементы и обеспечить их видимость для водителей транспортных средств. Осуществлять переход проезжей части следует только по пешеходным переходам и в установленных для этого местах, в соответствии с Правилами дорожного движения.