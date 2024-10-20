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Posted 20 октября, 04:45

Published 20 октября, 04:45

Modified 20 октября, 04:47

Updated 20 октября, 04:47

В Прикамье заблокированы десятки сайтов с фейками и запрещенными материалами

В Прикамье заблокированы десятки сайтов с фейками и запрещенными материалами

20 октября 2024, 04:45
В прокуратуре рассказали о результатах работы по противодействию экстремистской и террористической идеологии.

В Прикамье за первое полугодие сотрудники прокуратуры выявили 1910 нарушений в сфере соблюдения межнационального мира и согласия, противодействия экстремистской деятельности и терроризму. Более 90% выявленных нарушений закона и принятых по ним мер прокурорского реагирования касались вопросов обеспечения антитеррористической защищенности различных объектов — от больниц и школ до транспортной инфраструктуры и мест массового пребывания людей.

В связи с этим прокурорами внесено 394 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 334 чиновника. За совершение административных правонарушений в сфере межнациональных отношений, противодействия экстремизму и терроризму привлечено 57 лиц.

Продолжается выявление недостоверной общественно значимой информации, сообщают в прокуратуре, которая создает угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, а также сведений, дискредитирующих Вооруженные Силы Российской Федерации.

В первом полугодии 2024 года для блокировки в Генеральную прокуратуру Российской Федерации направлено 25 материалов об ограничении доступа к 67 интернет-страницам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию, создающую угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

Выявляются факты распространения на информационных ресурсах материалов, которые ранее были признаны экстремистскими и содержащихся в федеральном списке экстремистских материалов, иной противоправной информации для последующего ограничения к ней доступа. Так, прокурорами подготовлено и направлено посредством заполнения «внешней формы» 139 сообщений о выявлении в сети «Интернет» информационных материалов, распространение которых в Российской Федерации запрещено.

Как указывают в прокуратуре, в Пермском крае ситуация в сфере соблюдения межнационального мира и согласия, противодействия экстремизму и терроризму остается стабильной и контролируемой.

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