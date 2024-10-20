В Прикамье заблокированы десятки сайтов с фейками и запрещенными материалами

Выявляются факты распространения на информационных ресурсах материалов, которые ранее были признаны экстремистскими и содержащихся в федеральном списке экстремистских материалов, иной противоправной информации для последующего ограничения к ней доступа. Так, прокурорами подготовлено и направлено посредством заполнения «внешней формы» 139 сообщений о выявлении в сети «Интернет» информационных материалов, распространение которых в Российской Федерации запрещено.