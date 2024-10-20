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Posted 20 октября, 10:39

Published 20 октября, 10:39

Modified 20 октября, 10:41

Updated 20 октября, 10:41

Власти заплатят пермячке 300 тысяч рублей за падение на остановке

Власти заплатят пермячке 300 тысяч рублей за падение на остановке

20 октября 2024, 10:39
Фото: 1MI
Женщина поскользнулась и сломала ногу на остановке общественного транспорта в Перми.

Пермячка отсудила у муниципального учреждения «Содержание объектов благоустройства» 300 тыс. рублей за падение на пешеходной дорожке остановочного комплекса «Леонова», рассказали в Индустриальном суде. Решение суда в законную силу не вступило.

В феврале 2024 года жительница Индустриального района спускалась по ступенькам на остановке и не удержалась на ногах на наледи, припорошенной снегом. В результате падения пермячка получила закрытый трехлодыжечный перелома правой ноги с подвывихом стопы.

В ходе рассмотрения дела о компенсации морального вреда, суд установил, что остановочный комплекс относится к местам общего пользования. Ответственность за ненадлежащее содержание элемента обустройства автомобильных дорог должна быть возложена на МКУ «Содержание объектов благоустройства», как правопреемника МКУ «Благоустройство Индустриального района».

При определении размера компенсации морального вреда, суд учел обстоятельства, при которых истцу был причинен моральный вред, тяжесть перенесенных истцом физических и нравственных страданий и посттравматическую реабилитацию.

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#Происшествия#Общество#Суд#Коммунальный ад
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