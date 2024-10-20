Водоснабжение в Индустриальном районе восстановлено

Posted 20 октября, 06:07
Published 20 октября, 06:07
Modified 20 октября, 06:12
Updated 20 октября, 06:12
Ремонтные работы на магистральном водоводе, из-за которых вода в часть Индустриального района подавалась с пониженным давлением, завершены вчера в районе 23 часов вечера. Об этом сообщили сегодня утром в компании «НОВОГОР-Прикамье».
Как рассказывают читатели Properm.ru, вода в квартирах появилась сегодня ночью.
Сотрудники НОВОГОРа приступили к постепенному заполнению системы, управляющие компании к регулированию насосного оборудования, сообщили в компании. Водоснабжение в полном объеме планируется восстановить к 12 часам 20 октября.
В субботу днем жители Нагорного остались без воды. Аварийные работы проводились на магистральном водоводе по ул. Карпинского, 79 в районе, ограниченном улицами Декабристов, Свиязева, Карпинского.