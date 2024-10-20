properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 октября, 06:07

Published 20 октября, 06:07

Modified 20 октября, 06:12

Updated 20 октября, 06:12

Водоснабжение в Индустриальном районе восстановлено

Водоснабжение в Индустриальном районе восстановлено

20 октября 2024, 06:07
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Коммунальный рай
Без холодной воды в субботу остались жители Нагорного.

Ремонтные работы на магистральном водоводе, из-за которых вода в часть Индустриального района подавалась с пониженным давлением, завершены вчера в районе 23 часов вечера. Об этом сообщили сегодня утром в компании «НОВОГОР-Прикамье».

Как рассказывают читатели Properm.ru, вода в квартирах появилась сегодня ночью.

Сотрудники НОВОГОРа приступили к постепенному заполнению системы, управляющие компании к регулированию насосного оборудования, сообщили в компании. Водоснабжение в полном объеме планируется восстановить к 12 часам 20 октября.

В субботу днем жители Нагорного остались без воды. Аварийные работы проводились на магистральном водоводе по ул. Карпинского, 79 в районе, ограниченном улицами Декабристов, Свиязева, Карпинского.

#Коммунальный рай#Коммунальный ад#Пермь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика