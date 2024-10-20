За уличный арт в Перми объявили в розыск художника из Екатеринбурга

Стрит-арт художника из Екатеринбурга, работающего под именем BFMTH, объявили в розыск, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК (Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Об он сообщил сам в своем канале в соцсетях, указав, что случайно обнаружил на сайте МВД России, что он находится в розыске. Он также рассказал, что ранее силовики обыскали его бывшую девушку.