properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 октября, 04:20

Published 20 октября, 04:20

Modified 20 октября, 04:41

Updated 20 октября, 04:41

За уличный арт в Перми объявили в розыск художника из Екатеринбурга

За уличный арт в Перми объявили в розыск художника из Екатеринбурга

20 октября 2024, 04:20
Фото: properm.ru
Художник-самоучка в 2023 году эмигрировал в Армению.

Стрит-арт художника из Екатеринбурга, работающего под именем BFMTH, объявили в розыск, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК (Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Об он сообщил сам в своем канале в соцсетях, указав, что случайно обнаружил на сайте МВД России, что он находится в розыске. Он также рассказал, что ранее силовики обыскали его бывшую девушку.

BFMTH несколько раз размещал свои работы в Перми на набережной. В этом случае речь идет про изображение «Старые порядки» осенью 2022 года на Соборной площади рядом с набережной Камы. Художник нарисовал силуэт патриарха Кирилла в клобуке, концы которого складываются в силуэты мужчины, замахивающегося рукой, и женщины, уклоняющейся от удара. В сентябре 2023 года художник покинул Россию.

Обыски 12 марта прошли в нескольких регионах России в рамках уголовного дела о госизмене, которое возбуждено на иноагента Петра Верзилова. В том числе, речь идет о музее PERMM. Силовики также проводили обыски у активистов и художников в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самара, Екатеринбурге, Ульяновске.

Рождественская сказка. История про пермских хулиганов, ЖКХ и постмодерн
Узнать подробнее
#Общество#Суд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика