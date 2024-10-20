За уличный арт в Перми объявили в розыск художника из Екатеринбурга

Posted 20 октября, 04:20
Published 20 октября, 04:20
Modified 20 октября, 04:41
Updated 20 октября, 04:41
Стрит-арт художника из Екатеринбурга, работающего под именем BFMTH, объявили в розыск, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК (Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Об он сообщил сам в своем канале в соцсетях, указав, что случайно обнаружил на сайте МВД России, что он находится в розыске. Он также рассказал, что ранее силовики обыскали его бывшую девушку.
BFMTH несколько раз размещал свои работы в Перми на набережной. В этом случае речь идет про изображение «Старые порядки» осенью 2022 года на Соборной площади рядом с набережной Камы. Художник нарисовал силуэт патриарха Кирилла в клобуке, концы которого складываются в силуэты мужчины, замахивающегося рукой, и женщины, уклоняющейся от удара. В сентябре 2023 года художник покинул Россию.
Обыски 12 марта прошли в нескольких регионах России в рамках уголовного дела о госизмене, которое возбуждено на иноагента Петра Верзилова. В том числе, речь идет о музее PERMM. Силовики также проводили обыски у активистов и художников в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самара, Екатеринбурге, Ульяновске.