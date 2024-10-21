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Posted 21 октября, 13:40

Published 21 октября, 13:40

Modified 21 октября, 13:42

Updated 21 октября, 13:42

Арестован третий подозреваемый в организации подпольного казино в Чернушке

Арестован третий подозреваемый в организации подпольного казино в Чернушке

21 октября 2024, 13:40
Фото: 1MI
Организацией азартных игр занималась организованная группа лиц.

В Чернушке установили и задержали 38-летнего жителя Перми, мужчине предъявили обвинение в незаконном проведении азартных игр. Информация об это появилась в телеграм-канале Следственного управления СКР по Пермскому краю.

Пермяка обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенное организованной группой). Выяснилось, что с начала прошлого года по апрель 2024 года мужчина совместно с ранее установленными следствием 27-летней женщиной и двумя мужчинами 37 и 49 лет незаконно проводили в нежилом помещении азартные игры с использованием Интернета и игрового оборудования.

В отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее сообщалось, что в Чернушке задержали арестовали организаторов подпольного казино. С декабря 2023 года по апрель 2024 года двое мужчин и 27-летняя местная жительница арендовали помещение, где установили игровые автоматы. В пресс-службе краевого СУ СК корреспонденту Properm.ru подтвердили информацию о том, что в состав организованной группы лиц в организации азартных игр в Чернушке вошли эти трое.

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