Арестован третий подозреваемый в организации подпольного казино в Чернушке

Пермяка обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенное организованной группой). Выяснилось, что с начала прошлого года по апрель 2024 года мужчина совместно с ранее установленными следствием 27-летней женщиной и двумя мужчинами 37 и 49 лет незаконно проводили в нежилом помещении азартные игры с использованием Интернета и игрового оборудования.