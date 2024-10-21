Ездить из Перми в Санкт-Петербург теперь можно будет чаще

Свердловская железная дорога (СвЖД) перед ноябрьскими праздниками запустила дополнительные поезда из Перми в Санкт-Петербург. Маршрут будет проходить через Глазов, Киров, Вологду, Череповец. Информация об этом появилась на официальном сайте СвЖД.