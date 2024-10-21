Ездить из Перми в Санкт-Петербург теперь можно будет чаще

Posted 21 октября, 12:42
Published 21 октября, 12:42
Modified 21 октября, 12:44
Updated 21 октября, 12:44
Свердловская железная дорога (СвЖД) перед ноябрьскими праздниками запустила дополнительные поезда из Перми в Санкт-Петербург. Маршрут будет проходить через Глазов, Киров, Вологду, Череповец. Информация об этом появилась на официальном сайте СвЖД.
«Вагоны поезда оборудованы кондиционерами и биотуалетами, в составе есть специализированное багажное купе, доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами», — напоминают в пресс-службе РЖД.
Перевозчиком выступает Уральский филиал Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК»).