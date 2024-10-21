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Posted 21 октября, 12:42

Published 21 октября, 12:42

Modified 21 октября, 12:44

Updated 21 октября, 12:44

Из Перми в Санкт-Петербург запустят дополнительные поезда

Ездить из Перми в Санкт-Петербург теперь можно будет чаще

21 октября 2024, 12:42
Фото: 1MI

Из Перми в Санкт-Петербург запустят дополнительные поезда

Дополнительные рейсы запустила Свердловская железная дорога.

Свердловская железная дорога (СвЖД) перед ноябрьскими праздниками запустила дополнительные поезда из Перми в Санкт-Петербург. Маршрут будет проходить через Глазов, Киров, Вологду, Череповец. Информация об этом появилась на официальном сайте СвЖД.

  • Поезд из Санкт-Петербурга стартует 28 октября в 17:05, а приедет в Пермь 30 октября в 8:50.
  • Отправится из Перми поезд 30 октября в 21:05, а в Санкт-Петербург прибудет 1 ноября в 10:25.
«Вагоны поезда оборудованы кондиционерами и биотуалетами, в составе есть специализированное багажное купе, доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами», — напоминают в пресс-службе РЖД.

Перевозчиком выступает Уральский филиал Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК»).

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#Пермь#Биотуалеты#Домашние животные#Поезда#Билеты#Киров#Свердловская железная дорога#Федеральная пассажирская компания#Глазов#Вагоны#ОАО РЖД
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