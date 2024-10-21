Как правильно продать долю в квартире: советы эксперта

«Тот, который не живёт, не получит половину денег от стоимости квартиры, а получит значительно меньше, может быть, в 2 раза меньше, чем получил бы, если бы продали и поделили бы деньги пополам, просто потому что эта доля, так называемая „идеальная доля“ особо никому не нужна. А покупать её будут, скорее всего, какие-то люди, которые имеют потом намерение отжать всё. И они не заплатят половину, естественно, а они заплатят гораздо меньше. Тот, который живёт, тоже ничего хорошего не получит», — считает эксперт.