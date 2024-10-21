Пермская компания-двойник скопировала название и логотип

ООО «Магистр» зарегистрировало название и логотип в 2013 году. Право на их использование компания никому не предоставляла. Предприниматель, арендовавший офис в ООО «Магистр» для оказания собственных услуг, решил присвоить название и логотип юридической компании. Более того, в августе 2024 года предприниматель подал в Роспатент заявление о признании за ним права на товарный знак, сходный до степени смешения с логотипом ООО «Магистр».