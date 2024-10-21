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Posted 21 октября, 10:35

Published 21 октября, 10:35

Modified 21 октября, 10:37

Updated 21 октября, 10:37

В Перми компания-двойник скопировала название и логотип юридической компании

Пермская компания-двойник скопировала название и логотип

21 октября 2024, 10:35
Фото: properm.ru

В Перми компания-двойник скопировала название и логотип юридической компании

Возбуждено дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.

Юридическая компания ООО «Магистр» пожаловалась антимонопольной службе на недобросовестных конкурентов. Они скопировали чужое название и логотип, сообщает пресс-служба Пермского УФАС.

ООО «Магистр» зарегистрировало название и логотип в 2013 году. Право на их использование компания никому не предоставляла. Предприниматель, арендовавший офис в ООО «Магистр» для оказания собственных услуг, решил присвоить название и логотип юридической компании. Более того, в августе 2024 года предприниматель подал в Роспатент заявление о признании за ним права на товарный знак, сходный до степени смешения с логотипом ООО «Магистр».

Закон о защите конкуренции запрещает использовать обозначения, сходные с товарным знаком, фирменным наименованием, коммерческим обозначением конкурента без разрешения правообладателя. Сотрудники УФАС возбудили дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. В случае, если вину конкурента юридической компании докажут, то ему грозит штраф.

Ранее сообщалось, что у «Пермэнерго» появился «двойник». В «Россети Урал — Пермэнерго» сказали, что фирма не имеет отношения к деятельности основной организации. Позднее стало известно, что компания поменяла название на ООО «Энергогрупп».

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#Пермь#Логотип#Защита конкуренции#КоАП РФ
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