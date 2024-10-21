Пермский толстый кот Крошик за семь недель похудел почти на 3 кг

Posted 21 октября, 03:35
Published 21 октября, 03:35
Modified 21 октября, 03:37
Updated 21 октября, 03:37
Восстановление ставшего всемирно известным пермского кота Крошика продолжается. Животное весом 17 кг худеет под наблюдением реабилитологов центра DogMas.
Сейчас Крошик сбросил вес до 14,2 кг, сообщает в Telegram-канале центра DogMas реабилитолог Екатерина Бедакова. Кот находится на реабилитации почти два месяца — с 27 августа. Ему необходимо похудеть до здорового веса — 7-8 кг. Раньше Крошик сторонился людей и с трудом стоял на лапах, а теперь мурлычет и может запрыгивать на небольшие предметы мебели или пуфики.
Волонтеры нашли бездомного толстого Крошика в подвале больницы. Прохожие давали животному разную и не всегда полезную еду, поэтому кот растолстел. Из-за избыточного веса у него появились и другие проблемы со здоровьем, которые корректируют сейчас специалисты. Помочь Крошику вернуться к нормальной жизни можно, оформив пожертвование приюту «Матроскин».