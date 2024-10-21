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Posted 21 октября, 03:35

Published 21 октября, 03:35

Modified 21 октября, 03:37

Updated 21 октября, 03:37

Пермский толстый кот Крошик за семь недель сбросил почти 3 кг лишнего веса

Пермский толстый кот Крошик за семь недель похудел почти на 3 кг

21 октября 2024, 03:35
Фото: Telegram-канал «Мысли реабилитолога. VetRehab~DogMas»

Пермский толстый кот Крошик за семь недель сбросил почти 3 кг лишнего веса

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Доброта на ПП
История животного в начале осени облетела весь мир.

Восстановление ставшего всемирно известным пермского кота Крошика продолжается. Животное весом 17 кг худеет под наблюдением реабилитологов центра DogMas.

Сейчас Крошик сбросил вес до 14,2 кг, сообщает в Telegram-канале центра DogMas реабилитолог Екатерина Бедакова. Кот находится на реабилитации почти два месяца — с 27 августа. Ему необходимо похудеть до здорового веса — 7-8 кг. Раньше Крошик сторонился людей и с трудом стоял на лапах, а теперь мурлычет и может запрыгивать на небольшие предметы мебели или пуфики.

Волонтеры нашли бездомного толстого Крошика в подвале больницы. Прохожие давали животному разную и не всегда полезную еду, поэтому кот растолстел. Из-за избыточного веса у него появились и другие проблемы со здоровьем, которые корректируют сейчас специалисты. Помочь Крошику вернуться к нормальной жизни можно, оформив пожертвование приюту «Матроскин».

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#Общество#Пермь#Доброта на ПП#Матроскин#Домашние животные#Кошки#Приют Матроскин#Крошик
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