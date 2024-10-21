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Posted 21 октября, 04:21

Published 21 октября, 04:21

Modified 21 октября, 04:24

Updated 21 октября, 04:24

Уголовное дело возбудили после гибели трех детей на пожаре в поселке Уральский

После пожара с тремя погибшими детьми в Прикамье возбуждено уголовное дело

21 октября 2024, 04:21
Фото: пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю

Уголовное дело возбудили после гибели трех детей на пожаре в поселке Уральский

Ребята находились дома без присмотра матери.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины пожара с тремя погибшими детьми в поселке Уральский возбуждено уголовное дело. Нытвенский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По данным следствия, около 05:00 21 октября в одной из квартир дома по ул. Северная в поселке Уральский случился пожар. Трое мальчиков в возрасте 1, 3 и 5 лет находились в квартире без присмотра 25-летней матери. Их мать в момент возникновения пожара не находилась дома. Когда она заметила возгорание, то попыталась спасти детей, войдя в квартиру, но не смогла найти их из-за распространения пламени и дыма. Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю, сейчас девушке оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Следователи совместно со следователями-криминалистами осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев. Назначаются и проводятся необходимые судебные экспертизы, по итогам которых будут установлены причины пожара и гибели детей. Проводится комплекс иных следственных мероприятий.

В Пермском крае в поселке на пожаре погибли три маленьких ребенка
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#Происшествия#Пермь#Пожар#Уголовное дело#Следователи#Су ск#Уральский
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