После пожара с тремя погибшими детьми в Прикамье возбуждено уголовное дело

Posted 21 октября, 04:21
Published 21 октября, 04:21
Modified 21 октября, 04:24
Updated 21 октября, 04:24
Следователи устанавливают обстоятельства и причины пожара с тремя погибшими детьми в поселке Уральский возбуждено уголовное дело. Нытвенский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
По данным следствия, около 05:00 21 октября в одной из квартир дома по ул. Северная в поселке Уральский случился пожар. Трое мальчиков в возрасте 1, 3 и 5 лет находились в квартире без присмотра 25-летней матери. Их мать в момент возникновения пожара не находилась дома. Когда она заметила возгорание, то попыталась спасти детей, войдя в квартиру, но не смогла найти их из-за распространения пламени и дыма. Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю, сейчас девушке оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Следователи совместно со следователями-криминалистами осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев. Назначаются и проводятся необходимые судебные экспертизы, по итогам которых будут установлены причины пожара и гибели детей. Проводится комплекс иных следственных мероприятий.