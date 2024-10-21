После пожара с тремя погибшими детьми в Прикамье возбуждено уголовное дело

По данным следствия, около 05:00 21 октября в одной из квартир дома по ул. Северная в поселке Уральский случился пожар. Трое мальчиков в возрасте 1, 3 и 5 лет находились в квартире без присмотра 25-летней матери. Их мать в момент возникновения пожара не находилась дома. Когда она заметила возгорание, то попыталась спасти детей, войдя в квартиру, но не смогла найти их из-за распространения пламени и дыма. Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю, сейчас девушке оказывается квалифицированная медицинская помощь.