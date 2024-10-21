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Posted 21 октября, 04:34

Published 21 октября, 04:34

Modified 21 октября, 04:36

Updated 21 октября, 04:36

Прокуратура проводит проверку по факту гибели детей на пожаре в Прикамье

Прокуратура занялась проверкой пожара с тремя погибшими детьми в поселке Уральский

21 октября 2024, 04:34
Фото: пресс-служба МЧС России

Прокуратура проводит проверку по факту гибели детей на пожаре в Прикамье

Ведомство взяло на контроль уголовное дело.

Прокуратура Пермского края проводит проверку по факту гибели трех маленьких детей в поселке Уральский. Во время надзорных мероприятий ведомство даст оценку действиям субъектов профилактики, а также проанализирует социальные и жилищные условия, в которых проживали ребята.

Если будут выявлены нарушения, прокуратура примет меры реагирования. Кроме того, надзорный орган взял на контроль уголовное дело, которое возбудили следственные органы. Устанавливаются причины случившегося.

Сегодня около 05:00 в поселке Уральский Нытвенского района произошел пожар в двухэтажном многовартирном доме. В одной из квартир в момент появления возгорания находились три мальчика в возрасте 1, 3 и 5 лет. Их матери во время начала пожара рядом не было. Позже она пыталась спасти своих детей, но не смогла найти их в дыму.

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#Происшествия#Пермь#Пожар#Прокуратура#Уральский
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