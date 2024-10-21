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Posted 21 октября, 15:29

Published 21 октября, 15:29

Modified 21 октября, 15:33

Updated 21 октября, 15:33

Сегодня в Перми неподалеку от торгового центра «СпешиLove» произошел пожар

Сегодня в Перми неподалеку от торгового центра «СпешиLove» произошел пожар

21 октября 2024, 15:29
Фото: Изображение Midjourney
В районе остановки «Сосновый бор» горел деревянный дом.

Сегодня, 21 октября, неподалеку от ТЦ «СпешиLove» произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 18:24, рассказали в пресс-службе МЧС Прикамья.

На место вызова прибыли пять единиц пожарной техники и 22 спасателя. Выяснилось, что горел деревянный дом неподалеку от остановки «Сосновый бор». Проверить зданий на наличие людей возможности не было.

Площадь пожара — 25 кв. м. Локализовано горение в 18:49. В настоящий момент пожар ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет.

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#Пожар
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