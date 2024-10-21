Сегодня в Перми неподалеку от торгового центра «СпешиLove» произошел пожар

Posted 21 октября, 15:29
Published 21 октября, 15:29
Modified 21 октября, 15:33
Updated 21 октября, 15:33
Сегодня, 21 октября, неподалеку от ТЦ «СпешиLove» произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 18:24, рассказали в пресс-службе МЧС Прикамья.
На место вызова прибыли пять единиц пожарной техники и 22 спасателя. Выяснилось, что горел деревянный дом неподалеку от остановки «Сосновый бор». Проверить зданий на наличие людей возможности не было.
Площадь пожара — 25 кв. м. Локализовано горение в 18:49. В настоящий момент пожар ликвидирован.
Погибших и пострадавших нет.