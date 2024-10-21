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Posted 21 октября, 16:20

Published 21 октября, 16:20

Modified 21 октября, 16:20

Updated 21 октября, 16:20

В Пермском крае строительство экотропы на камне Ветлан перенесли на 2025 год

Сроки строительства экотропы на камне Ветлан перенесли на следующий год

21 октября 2024, 16:20
Фото: ideogram.ai

В Пермском крае строительство экотропы на камне Ветлан перенесли на 2025 год

Сейчас проектно-сметая документация по созданию объекта проходит экспертизу.

В Прикамье перенесли сроки строения экологической тропы на камне Ветлан, возведение объекта начнется в 2025 году. Сейчас проектно-сметая документация по созданию экотропы проходит экспертизу, сообщает ИА «Текст» со ссылкой на пресс-службу на региональное Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Ранее сообщалось, что краевые власти хотят перенести сроки возведения объекта на территории природного парка «Пермский» с 2024 на 2025 год. На реализацию проекта предусмотрено 52,2 млн рублей. Информация об этом появилась в пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в краевой бюджет.

Согласно документу, проектную документацию отклонили за несоответствие техзаданию. На создание тропы уйдет порядка восьми месяцев.

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#Бюджет#Строительство#Экологическая тропа#Прикамье#Министерство природных ресурсов#Экспертиза#2025 год#Проектно-сметная документация#ИА Текст#Камень Ветлан
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