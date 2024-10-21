Сроки строительства экотропы на камне Ветлан перенесли на следующий год

Ранее сообщалось, что краевые власти хотят перенести сроки возведения объекта на территории природного парка «Пермский» с 2024 на 2025 год. На реализацию проекта предусмотрено 52,2 млн рублей. Информация об этом появилась в пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в краевой бюджет.