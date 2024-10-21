Сроки строительства экотропы на камне Ветлан перенесли на следующий год

Posted 21 октября, 16:20
Published 21 октября, 16:20
Modified 21 октября, 16:20
Updated 21 октября, 16:20
В Прикамье перенесли сроки строения экологической тропы на камне Ветлан, возведение объекта начнется в 2025 году. Сейчас проектно-сметая документация по созданию экотропы проходит экспертизу, сообщает ИА «Текст» со ссылкой на пресс-службу на региональное Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
Ранее сообщалось, что краевые власти хотят перенести сроки возведения объекта на территории природного парка «Пермский» с 2024 на 2025 год. На реализацию проекта предусмотрено 52,2 млн рублей. Информация об этом появилась в пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в краевой бюджет.
Согласно документу, проектную документацию отклонили за несоответствие техзаданию. На создание тропы уйдет порядка восьми месяцев.