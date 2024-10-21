Студенты ПГМУ будут учиться на базе клиники немецкой стоматологии «Гутен Таг»

«Гутен Таг» занимается и благотворительной деятельностью, она начала сотрудничать с фондом «Я помогаю детям». Первым помогут 13-летнему Виталику из деревни Шумки — он уже пережил буллинг в школе: в конфликте ребята попали ему камнем в лицо и выбили передний зуб. Специалисты клиники немецкой стоматологии подарят мальчику красивую улыбку. А в конце пресс-конференции руководство «Гутен Таг» передало фонду «Я помогаю детям» сертификат на 100 тыс. рублей.