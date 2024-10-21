Студенты ПГМУ будут учиться на базе клиники немецкой стоматологии «Гутен Таг»

Posted 21 октября, 06:47
Published 21 октября, 06:47
Modified 21 октября, 06:49
Updated 21 октября, 06:49
Клиника немецкой стоматологии «Гутен Таг» и Пермский государственный медицинский университет им. Е. А. Вагнера» (ПГМУ) заключили соглашение о предоставлении клинической базы для обучения студентов. Во время пресс-конференции документ подписали директор клиники Дмитрий Карпинский и завкафедрой ортопедической стоматологии ПГМУ Наталия Асташина.
По договору будущие стоматологи смогут получить практические навыки и опыт работы с передовым оборудованием, современными материалами и методиками лечения, которые использует клиника «Гутен Таг». Сотрудничество будет взаимовыгодным: клиника позволит студентам ПГМУ качественнее подготовиться к профессиональной деятельности, а в будущем трудоустроить самых талантливых специалистов.
Дмитрий Карпинский, директор клиники «Гутен Таг»:
— Мы работаем в клинике «Гутен Таг» уже более 18 лет. Я думаю, что мы не имеем права не передать свой накопленный опыт молодым специалистам. Студенты, которые выходят из медицинского учреждения, должны с первого дня начать полноценно работать врачами. Для этого будет правильно создать им условия во время учебы, чтобы на базе современных клиник они смогли овладеть теми навыками, которые позволят им стать успешными врачами с первого дня своей работы.
Наталия Асташина, завкафедрой ортопедической стоматологии ПГМУ:
— Мы уже давно сотрудничаем с «Гутен Таг». В частности, совместно готовили студентов для участия в международных и всероссийских олимпиадах и конкурсах, вышли в лидеры среди российских студенческих команд по ортопедической стоматологии. Например, недавно наши студенты вернулись с олимпиады в Омске, где заняли первое место в одной из наиболее сложных номинаций — эстетической стоматологии.
В клинике открылось отделение лечения зубов под наркозом на аппарате новейшего поколения — наркозно-дыхательном комплексе экспертного класса GE Сarestation 650. Он позволяет отслеживать состояние пациента по Гарвардскому протоколу (обеспечивать высокий уровень контроля за основными жизненно-важными показателями организма во время анестезиологического пособия — прим. Properm.ru) на протяжении всего процесса лечения под наркозом. Сотрудники «Гутен Таг» покажут студентам, как проводить подобные операции.
Ксения Ежова, исполнительный директор «Гутен Таг»:
— Лечение зубов под наркозом — норма для современной стоматологии. Во всем мире оно признано эффективным и безопасным, если соблюдаются строгие протоколы. Вот почему важно ознакомить подрастающее поколение медиков в том числе и с этой технологией. Я сама 10 лет назад была студентом стоматологического факультета и ощущала нехватку практического опыта после выпуска. И сейчас я горжусь тем, что именно наша клиника стала первой частной стоматологией в качестве клинической базы для студентов университета.
«Гутен Таг» занимается и благотворительной деятельностью, она начала сотрудничать с фондом «Я помогаю детям». Первым помогут 13-летнему Виталику из деревни Шумки — он уже пережил буллинг в школе: в конфликте ребята попали ему камнем в лицо и выбили передний зуб. Специалисты клиники немецкой стоматологии подарят мальчику красивую улыбку. А в конце пресс-конференции руководство «Гутен Таг» передало фонду «Я помогаю детям» сертификат на 100 тыс. рублей.