«Сыты по горло поражениями». «Молот» уверенно победил «Ижсталь» после череды неудач

Уже в первом периоде игровая инициатива перешла к «Молоту», отмечают в пресс-службе клуба. В середине игрового отрезка Александр Волков дважды забросил шайбу в ворота ижевского соперника. Во втором игровом отрезке отличился Максим Кицын, так что противнику не удалось сократить разрыв, несмотря на поражение ворот «Молота», — установился счет 3:1. Чуть позже «Молот» увеличил шансы на победу, благодаря броскам Руслана Галимзянова и Арсения Ерохина. На второй перерыв пермяки ушли со счетом 5:1.