«Сыты по горло поражениями». «Молот» уверенно победил «Ижсталь» после череды неудач

Posted 21 октября, 02:58
Published 21 октября, 02:58
Modified 21 октября, 03:00
Updated 21 октября, 03:00
В завершающем матче выездной серии пермский хоккейный клуб «Молот» уверенно победил «Ижсталь». Счет встречи, состоявшейся вчера, 20 октября, — 7:2 в пользу нашей команды.
Уже в первом периоде игровая инициатива перешла к «Молоту», отмечают в пресс-службе клуба. В середине игрового отрезка Александр Волков дважды забросил шайбу в ворота ижевского соперника. Во втором игровом отрезке отличился Максим Кицын, так что противнику не удалось сократить разрыв, несмотря на поражение ворот «Молота», — установился счет 3:1. Чуть позже «Молот» увеличил шансы на победу, благодаря броскам Руслана Галимзянова и Арсения Ерохина. На второй перерыв пермяки ушли со счетом 5:1.
В третьем периоде шестую шайбу в ворота «Ижстали» отправил Даниил Тесанов, а затем темп игры снизился. Ижевчанам удалось забросить только еще одну шайбу. Ближе к завершению матча Игорь Зенчиков после броска Максима Кицына поразил ворота соперника и установил счет встречи.
Евгений Попихин, главный тренер ХК «Молот»:
— Интересная игра, и соперник сегодня хорошо сыграл. Много голов забили. Ребята вчера и сегодня хорошо потренировались, готовились. Нам эта игра была очень нужна после серии поражений. Парни это сделали, молодцы. Готовимся, идем дальше.
Ребята уже были сыты по горло поражениями, поэтому сегодня они молодцы. Показали, что могут играть и выигрывать — это самое главное.
Ранее «Молот» проиграл шесть раз подряд — во встречах против ХК «Торпедо-Горький», «Рязань-ВДВ», «Химик», АКМ, «Тамбов» и «Торос». После этого в команде начались кадровые изменения — главный тренер Юрий Панов покинул пост по соглашению сторон, на его место пришел Евгений Попихин.