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Posted 21 октября, 02:36

Published 21 октября, 02:36

Modified 21 октября, 02:38

Updated 21 октября, 02:38

В Прикамье на неделе с 21 октября ожидается тепло до +10 градусов и дожди

Тепло и дожди ожидают жителей Прикамья в наступившие будни

21 октября 2024, 02:36
Фото: ideogram.ai

В Прикамье на неделе с 21 октября ожидается тепло до +10 градусов и дожди

Ночные заморозки будут не такими сильными, как во второй декаде месяца.

В Пермском крае на этой неделе потеплеет, особенно в ночные часы, а также увеличится вероятность выпадения осадков. Жителей региона ждет отклонение метеоусловий от климатической нормы на +5…+6°, чего не было в период с 11 по 20 октября. Всю рабочую неделю с 21 по 25 октября включительно в регионе днем местами прогнозируется небольшой дождь, сообщают в научно-популярном проекте «Метеоролог и я».

Сегодня, 21 октября, ночью и утром ожидается туман в отдельных районах. Ночью -1…+4°, днем +4…+9°, ветер северо-западный, западный 3-8 м/с. 22 октября в отдельных районах на севере прогнозируется умеренный дождь. Ночью температура воздуха составит -1…+4°, днем +5…+10°. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

В среду будет такая же погода, как и во вторник, только ночью немного теплее — 0…+5°. А 24 октября ночью ожидается 0…+5°, днем +4…+9°, ветер западный 3-8 м/с. Рабочая неделя завершится мокрым снегом на востоке, в остальном погодные условия не изменятся — 25 октября ночью 0…+5°, днем +3…+8°, ветер северо-западный 3-8 м/с.

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