Тепло и дожди ожидают жителей Прикамья в наступившие будни

В Пермском крае на этой неделе потеплеет, особенно в ночные часы, а также увеличится вероятность выпадения осадков. Жителей региона ждет отклонение метеоусловий от климатической нормы на +5…+6°, чего не было в период с 11 по 20 октября. Всю рабочую неделю с 21 по 25 октября включительно в регионе днем местами прогнозируется небольшой дождь, сообщают в научно-популярном проекте «Метеоролог и я».