Центр, Закамск и Парковый. Где на этой неделе временно отключат воду в Перми

Posted 21 октября, 09:12
Published 21 октября, 09:12
Modified 21 октября, 09:14
Updated 21 октября, 09:14
На этой неделе некоторые пермяки временно будут оставаться без водоснабжения. Поэтапные отключения пройдут в Кировском, Ленинском, Свердловском, Орджоникидзевском, Дзержинском и Индустриальном районах. Как сообщают в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье», на сетях проведут аварийно-восстановительные и планово-ремонтные работы.
Во вторник, 22 октября, с 09:00 до 10:00 23 октября, водоснабжение отключат по адресам:
В этот же день, но с 10:00 до 18:00 воды не будет в домах по улицам:
23 октября с 09:00 до 10:00 24 октября неудобства ожидают жильцов домов по адресам:
Тоже 23 октября, но на меньшее время — с 09:30 до 19:30 — водоснабжения лишатся следующие здания:
В четверг, 24 октября, с 09:30 до 20:00, воды не будет в домах по улицам:
А 25 октября воду отключат с 09:00 до 10:00 26 октября в домах на Ласьвинской, 47, 49 и 51.
Тоже 25 октября с 10:00 до 19:30 водоснабжения не будет по адресам:
В субботу, 26 октября, с 09:00 до 20:00, пострадает Парковый:
Помимо этого, на сутки с 10:00 26 октября до 10:00 27 октября воду отключат в домах в Индустриальном районе:
Неделя завершится коммунальными неудобствами с 10:00 27 октября до 10:00 28 октября по адресам: