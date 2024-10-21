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Posted 21 октября, 09:12

Published 21 октября, 09:12

Modified 21 октября, 09:14

Updated 21 октября, 09:14

В Перми на неделе без воды будут оставаться тысячи жильцов

Центр, Закамск и Парковый. Где на этой неделе временно отключат воду в Перми

21 октября 2024, 09:12
Фото: fusionbrain.ai

В Перми на неделе без воды будут оставаться тысячи жильцов

Сюжет
Коммунальный рай
В некоторых случаях ремонт сетей водоснабжения будет плановым.

На этой неделе некоторые пермяки временно будут оставаться без водоснабжения. Поэтапные отключения пройдут в Кировском, Ленинском, Свердловском, Орджоникидзевском, Дзержинском и Индустриальном районах. Как сообщают в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье», на сетях проведут аварийно-восстановительные и планово-ремонтные работы.

Во вторник, 22 октября, с 09:00 до 10:00 23 октября, водоснабжение отключат по адресам:

  • ул. Закамская, 20а;
  • ул. Кировоградская, 26, 31, 32, 33, 37, 37а, 39, 41;
  • ул. Уральская, 113.

В этот же день, но с 10:00 до 18:00 воды не будет в домах по улицам:

  • Монастырская, 46, 50, 95б;
  • Попова, 9.

23 октября с 09:00 до 10:00 24 октября неудобства ожидают жильцов домов по адресам:

  • ул. Волоколамская, 44;
  • ул. Генерала Черняховского, 11.

Тоже 23 октября, но на меньшее время — с 09:30 до 19:30 — водоснабжения лишатся следующие здания:

  • Героев Хасана, 62;
  • Куйбышева, 118, 118 лит К, 118а, 118а к1, 118б, 118е;
  • Лодыгина, 1, 1а;
  • Хлебозаводская, 22, 22 к12/3, 22 лит АВ, 22 лит ЕЕ, 22 лит УУ, 22/1.

В четверг, 24 октября, с 09:30 до 20:00, воды не будет в домах по улицам:

  • Боковая, 12;
  • Верхне-Вишерская, 9;
  • Верхоянская, 45;
  • Граничная, 32;
  • Ишимская, 3;
  • Хохловская, 33.

А 25 октября воду отключат с 09:00 до 10:00 26 октября в домах на Ласьвинской, 47, 49 и 51.

Тоже 25 октября с 10:00 до 19:30 водоснабжения не будет по адресам:

  • ул. Героев Хасана, 5, 8;
  • Комсомольский проспект, 80;
  • ул. Юрия Смирнова, 4, 4а.

В субботу, 26 октября, с 09:00 до 20:00, пострадает Парковый:

  • ул. Желябова, 11/2;
  • Парковый проспект, 18, 26, 28, 28А, 30/1, 30/2, 32, 34;
  • ул. Подлесная, 17, 19/1, 19/2, 21, 23/1, 23/2, 25, 27/1, 27/2, 29.

Помимо этого, на сутки с 10:00 26 октября до 10:00 27 октября воду отключат в домах в Индустриальном районе:

  • Качалова, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 47, 51;
  • Космонавта Беляева, 19, 20, 20а, 22, 22а, 24, 24а, 26, 29, 30, 31а, 32, 34, 34а, 36, 36а;
  • Космонавта Леонова, 25, 37;
  • Мира, 53, 55, 61а, 63;
  • Нефтяников, 7, 9, 11, 11а, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 36, 36а, 38а, 42;
  • Одоевского, 34, 36, 38.

Неделя завершится коммунальными неудобствами с 10:00 27 октября до 10:00 28 октября по адресам:

  • ул. 9 мая, 21, 30, 30а, 30б;
  • ул. Мира, 23, 27, 29, 31, 33, 35;
  • ул. Семченко, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23.
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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
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