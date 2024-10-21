В деле экс-владельца Соликамского магниевого появилась Мисс Вселенная-Украина

Судя по открытым данным, модель Инна Цимбалюк — супруга Пестрикова. В 2006 году она получила статус Мисс Вселенная Украина. В том же году в Лос-Анджелесе она вошла в двадцатку конкурса Мисс Вселенная. После этого снималась в кино, а в 2010 году в одном из телешоу на украинском телевидении стала партнершей российского шоумена Александра Буйнова. Последний якобы состоял в дружеских и бизнесовых отношениях с Игорем Пестриковым. В 2013 году Пестриков и Цимбалюк официально заключили брак, после чего модель приостановила публичную карьеру.