В деле экс-владельца Соликамского магниевого появилась Мисс Вселенная-Украина

Posted 21 октября, 12:00
Published 21 октября, 12:00
Modified 21 октября, 12:02
Updated 21 октября, 12:02
Находящийся в розыске бывший акционер Соликамского магниевого завода Игорь Пестриков оспаривает в Девятом арбитражном апелляционном в рамках дела о собственном банкротстве решение о признании недействительной сделкой действия по передаче его прав требования к совладельцу девелоперской компании «Центурион групп» Виталию Смагину в пользу Мисс Вселенная-Украина Инны Цимбалюк.
Суд восстановил право требования Пестрикова к Смагину на сумму 893,5 млн рублей. Эта сумма требований заявлена по делу о банкротстве самого Смагина еще в 2021 году, о переуступке прав Пестриков заявил после того, как начали рассматривать дело о его банкротстве в ноябре 2023 года. Исходя из материалов дела о банкротстве Смагина, он занимал у Пестрикова деньги с 2014 по 2020 год, всего 49 договоров.
А в 2021 году на фоне финансового спора с бывшим партнером по строительству ТЦ «Европарк» на Рублевском шоссе экс-депутатом Госдумы Ашотом Егиазаряном Смагин вошел в процедуру банкротства.
Пестриков был объявлен банкротом в июле 2024 года, заявление о его несостоятельности рассматривалось судом с 18 января 2023 года. Пестриков является фигурантом уголовного дела о мошенничестве при получении займа в 250 тыс. рублей у ОАО «Соликамский магниевый завод». Он был объявлен полицейскими органами предварительного следствия в межгосударственный розыск в июне 2022 года, позже его переобъявили в розыск.
Судя по открытым данным, модель Инна Цимбалюк — супруга Пестрикова. В 2006 году она получила статус Мисс Вселенная Украина. В том же году в Лос-Анджелесе она вошла в двадцатку конкурса Мисс Вселенная. После этого снималась в кино, а в 2010 году в одном из телешоу на украинском телевидении стала партнершей российского шоумена Александра Буйнова. Последний якобы состоял в дружеских и бизнесовых отношениях с Игорем Пестриковым. В 2013 году Пестриков и Цимбалюк официально заключили брак, после чего модель приостановила публичную карьеру.