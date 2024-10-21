properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 12:00

Published 21 октября, 12:00

Modified 21 октября, 12:02

Updated 21 октября, 12:02

В деле экс-владельца Соликамского магниевого появилась Мисс Вселенная-Украина

В деле экс-владельца Соликамского магниевого появилась Мисс Вселенная-Украина

21 октября 2024, 12:00
Фото: 1MI/База розыска МВД/ВКонтакте Инны Цимбалюк
По делу о банкротстве бывшего акционера Соликамского магниевого завода идет спор о переуступке прав на миллиард Мисс Вселенная Украина Инне Цимбалюк.

Находящийся в розыске бывший акционер Соликамского магниевого завода Игорь Пестриков оспаривает в Девятом арбитражном апелляционном в рамках дела о собственном банкротстве решение о признании недействительной сделкой действия по передаче его прав требования к совладельцу девелоперской компании «Центурион групп» Виталию Смагину в пользу Мисс Вселенная-Украина Инны Цимбалюк.

Суд восстановил право требования Пестрикова к Смагину на сумму 893,5 млн рублей. Эта сумма требований заявлена по делу о банкротстве самого Смагина еще в 2021 году, о переуступке прав Пестриков заявил после того, как начали рассматривать дело о его банкротстве в ноябре 2023 года. Исходя из материалов дела о банкротстве Смагина, он занимал у Пестрикова деньги с 2014 по 2020 год, всего 49 договоров.

А в 2021 году на фоне финансового спора с бывшим партнером по строительству ТЦ «Европарк» на Рублевском шоссе экс-депутатом Госдумы Ашотом Егиазаряном Смагин вошел в процедуру банкротства.

Пестриков был объявлен банкротом в июле 2024 года, заявление о его несостоятельности рассматривалось судом с 18 января 2023 года. Пестриков является фигурантом уголовного дела о мошенничестве при получении займа в 250 тыс. рублей у ОАО «Соликамский магниевый завод». Он был объявлен полицейскими органами предварительного следствия в межгосударственный розыск в июне 2022 года, позже его переобъявили в розыск.

Судя по открытым данным, модель Инна Цимбалюк — супруга Пестрикова. В 2006 году она получила статус Мисс Вселенная Украина. В том же году в Лос-Анджелесе она вошла в двадцатку конкурса Мисс Вселенная. После этого снималась в кино, а в 2010 году в одном из телешоу на украинском телевидении стала партнершей российского шоумена Александра Буйнова. Последний якобы состоял в дружеских и бизнесовых отношениях с Игорем Пестриковым. В 2013 году Пестриков и Цимбалюк официально заключили брак, после чего модель приостановила публичную карьеру.

Мосбиржа оспаривает изъятие акций Соликамского магниевого завода
Узнать подробнее
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика